مدير مؤسسة المرافق العامة للإذاعة : نعمل جاهدين لتحسين النمط المعيشي للمواطن

أوضح المدير العام لمؤسسة المرافق العامة بسيدي موسى محمد شريفي أن مؤسسة EVSM لها عدة مشاريع لتغيير أوجه المدن من خلال المساحات الخضراء و تعبيد الطرقات و تزيينها .

وأضاف محمد شريفي خلال نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن المؤسسة تقوم بدراسة المشاريع و لها نظرة استشرافية و استباقية للمخطط حيث تقوم بتنفيذها، مؤكدا إلى احترام المعايير البيئية.

و أكد ضيف الأولى أن مؤسسة EVSM أصبحت لديها خبرة كافية و ذات جودة ،حيث دخلت كذلك في أكثر من 15 مطار في مختلف الولايات و هي تنافس الشركات العالمية الكبرى.

وأعطى كمثال لتحسين النمط المعيشي للمواطن تجسيد حديقة بساحة أول ماي وسط العاصمة حيث تقدمت الأعمال بها بنسبة 99 بالمائة ، مشيرا إلى أن مؤسسة EVSM بطاقاتها تعمل أكثر حاليا في العاصمة بما نسبته 50 بالمائة،و في الجنوب تمت تهيئة عدة طرقات و فك العزلة بالنسبة لمواطني المنطقة.

و أفاد محمد شريفي أن مؤسسة المرافق العامة بسيدي موسEVSM تابعة لقطاع الأشغال العمومية و النقل دورها تحسين المدن و فك العزلة و هي متواجدة في أكثر من ولاية و لا سيما في الجنوب الجزائري.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي