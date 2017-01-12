محمد عيسى: الية وتصور جديد لموسم الحج المقبل

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى هذا الخميس خلال رده على سؤال احد النواب بالمجلس الشعبي الوطني أن المجلس الوزاري المشترك وضع آلية جديدة تحت إشرافه من اجل الوصول إلى تصور جديد بالنسبة لموسم الحج المقبل.

و يعتمد هذا التصور كليا على المسار الالكتروني حيث يسمح للذين سجلوا في قرعة الحج ولم يستفيدوا من دفتر الحج لمدة عشر سنوات بالتسجيل مرة أخرى عن طريق هذه الآلية.

وأوضح الوزير في هذا الصدد "آن هذه الآلية ستستمر في عملها إلى غاية منتصف شهر فبراير ومن شانها أن تزيد في حظوظ هذه الفئة من الحصول على دفتر الحج مضيفا آن هذه اللجنة هي الآن بصدد التفكير في إدراج القرعة الالكترونية".

ومن جهة ثانية أعلن الوزير أن نصيب الدول من حصصها في عدد الحجاج ستعود إلى حالتها الطبيعية هذه السنة، كما أوضح أيضا انه "في المستقبل القريب سيختار الحاج الجزائري بين الحج العادي و حج التميز".

المصدر: الإذاعة الجزائرية