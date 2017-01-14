افتتاح قمة إفريقيا- فرنسا الـــ27 بباماكو و مساهل : سنتناول أهم القضايا التي تهم العالم

تفتتح هذا السبت بباماكو قمة إفريقيا-فرنسا الـــ27 بمشاركة قرابة ثلاثين رئيس دولة و حكومة من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا بهذه المناسبة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و ستتمحور المحادثات التي اختير لها موضوع "الشراكة والسلم وتحقيق النمو في إفريقيا" حول "السبل و الوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار من التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم و الأمن و تحقيق النمو في إفريقيا".

و في تصريح له بعد انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري تطرق وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الذي يرافق سلال في هذه الأشغال، للمحاور التي ستناقشها قمة إفريقيا-فرنسا ال27 و التي ستتوج بإعلان باماكو الذي سيتضمن جانب منه "اهتمام القارة الإفريقية بالمشاكل التي يعالجها العالم".

وسيقوم المشاركون في هذه القمة بتقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة ال26 التي جرت بباريس (فرنسا) في 2013.

و تنعقد قمة باماكو في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) و أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون امثل مع مختلف شركائها.

و قد تم توسيع قمة إفريقيا-فرنسا التي كانت مقتصرة عند انطلاقها في مشاركة بلدان فرانكوفونية لتشمل البلدان الناطقة باللغتين البرتغالية و الانجليزية.

و يشارك في قمة باماكو 54 وفدا من البلدان الإفريقية و فرنسا وكذا ممثلين عن الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي فضلا عن البنك الإفريقي للنمو و الصندوق النقد الدولي إضافة إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية حسبما صرح به المنظمون.

المصدر : الإذاعة الجزائرية