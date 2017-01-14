ليكـنس: "الفوز أمر حتمي" أمام زيمبابوي وقائمة الـ 11 ستعرف في اللحظات الأخيرة

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم البلجيكي جورج ليكنس هذا السبت على ضرورة الفوز على زيمبابوي هذا الأحد بملعب فرانسفيل (17 سا 00د بالتوقيت الجزائري)، مع بداية مشوار "الخضر" في كأس إفريقيا للأمم 2017 التي تحتضنها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري.

وصرح الناخب الوطني خلال ندوة صحفية عقدها بملعب فرانسفيل: "عملنا جيدا على كل المستويات ولقد أفادانا الاختباران الوديان أمام موريتانيا كثيرا، غير أن المهم هو اللقاء الأول أمام زيمبابوي. إنه منافس ينبغي أخذه على محمل الجد، لأنه فريق جيد. علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للظفر بالنقاط الثلاث. ستكون المباراة صعبة جدا. وإلى حين موعد المباراة, أتمنى أن لا نواجه مفاجآت غير سارة".

بالإضافة إلى زيمبابوي, ستواجه الجزائر في المجموعة الثانية تونس يوم 19جانفي و السنيغال يوم 23 من الشهر الحالي.

وأضاف ليكنس: "اللاعبون يحضرون لهذا اللقاء في هدوء. عملنا بجد وبقوة وأريد أن أرى نتائج ذلك على أرضية الملعب. أنا متأكد أن اللاعبين سيحاربون من أجل ذلك"، مشيرا بالمناسبة إلى ضرورة "الحفاظ على التركيز طيلة أطوار المقابلة".

وبخصوص التشكيلة، طمأن المدرب السابق للمنتخب التونسي بشأن جاهزية كل اللاعبين الـ23 للكان،مشيرا إلى أنه سينتظر إلى غاية اللحظات الأخيرة للإعلان عن قائمة الـ11 لاعبا أساسيا.

"أنتظر دائما اللحظة الأخيرة للكشف عن التشكيلة الأساسية، على الجميع أن يكون مستعدا بنفس الطريقة وهو ما قلته أمس للاعبين. بالنسبة لي لا وجود للاعبين احتياطيين. توجد منافسة كبيرة في بعض المناصب وهذا أمر أحبذه كثيرا".

وأكد الناخب الوطني التزامه مرة أخرى بالوصول مع المنتخب الوطني إلى أبعد حد ممكن في المنافسة القارية، موضحا : "عدت إلى الجزائر لأنني أدين لرئيس الفاف محمد روراوة و لكل الشعب الجزائري. نجحت في تأهيل الفريق الوطني إلى كان-2004 قبل مغادرتي. والآن مع تجربتي, سأحاول مواصلة عملي و إيصال هذا الفريق الى مرحلة متقدمة من المنافسة".

وأردف قائلا: "للجزائر سمعة ستدافع عليها وأنا متفاجئ من العزيمة القوية التي تحذو اللاعبين, إنه لأمر رائع".

بن سبعيني جاهز لمواجهة زيمبابوي

وأعلن ليكنس جاهزية المدافع رامي بن سبعيني للقاء زيمبابوي ، مؤكدا أن "بن سبعيني

تدرب يوم الجمعة بنسبة 200 بالمائة، فلا يوجد اي مشكل بشأنه وهو جاهز لمباراة يوم الأحد والأمر نفسه بالنسبة لسوداني و براهيمي. و الآن علينا تحضير المواجهة ذهنيا. سنحاول أن نكون فعالين".

وتعرض المدافع الشاب لنادي ران الفرنسي لإصابة في الركبة خلال اللقاء الودي الثاني للخضر أمام موريتانيا (6-0) وهو ما كان سيهدد مشاركته يوم الأحد مع الفريق الوطني, قبل أن تؤكد الفحوص الطبية سلامته

ويتوقع أن يكون اللاعب المكون في نادي بارادو (الرابطة الثانية الجزائرية) البالغ من العمر 21 سنة ضمن خط وسط الدفاع مع عيسى ماندي في أول مشاركة له كأساسي مع المنتخب الوطني.

بالمقابل تأسف ليكنس لغياب لاعب وسط الميدان سفير تايدر في آخر لحظة بسبب الإصابة وتعويضه باسماعيل بن ناصر.

وأشار في هذا الشأن: "تحادثت مع تايدر هاتفيا مساء أمس (الجمعة) وكللت العملية الجراحية التي خضع لها بالنجاح. وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 او 4 اسابيع. تأسفت كثيرا لغيابه لقد كان جد محفز للظهور بوجه قوي في الكان. استدعيت بن ناصر وهو لاعب شاب ستكون له الفرصة لاكتساب التجربة".

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني إلى الدور ربع النهائي المقرر بداية من 28 جانفي الحالي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج