الاضطرابات الجوية : وزارة الداخلية تنصب خلية أزمة وتجند جميع المصالح

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، تلقت الإذاعة نسخة منه، اليوم أنه وعلى اثر الاضطرابات الجوية المسجلة في الفترة ما بين 15 و 17 جانفي الجاري التي تميزت بأمطار غزيرة وتساقط للثلوج خاصة في ولايات الوسط والشرق، اعتمدت السلطات العمومية مخططا وطنيا خاصة للتدخل، وذلك بتنصيب خلية أزمة وزارة الداخلية .

وسمح هذا التحرك باتخاذ إجراءات وقائية وإشعار كافة الولايات المعنية بأولوية فتح طرقات المناطق الجبلية وكذا محاور الطرقات الأخرى والطرقات السريعة .وقد جند لهذا الغرض جميع مصالح الأمن والحماية المدنية لإسعاف المواطنين عبر البلديات المتضررة خصوصا تلك التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج. كما أعطيت تعليمات للولاة للإشراف على عمليات الإسعاف وتزويد المواطنين بالمواد الغذائية وكذا الطاقة .

الحماية المدنية: وفاة 7 أشخاص و إصابة خمسة آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

ولقي 7 أشخاص حتفهم فيما أصيب 5 آخرون بجروح في سبعة حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وقد سجلت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى بوفاة شخصين و إصابة شخص آخر بجروح إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 65 ببلدية بوعبيدة.

أما فيما يخص التقلبات الجوية الأخيرة التي صاحبتها أمطار غزيرة و ثلوج بالمناطق الشمالية للوطن أين "تبقى حالة الطرقات صعبة المسلك بل مقطوعة في بعض النقاط بكل البويرة و بجاية و تيزي وزو و قسنطينة و أم البواقي و ميلة و جيجل وسوق أهراس و سكيكدة و خنشلة"، فقد أشارت ذات المصالح إلى أن عملية إزالة الثلوج متواصلة، حيث تمكنت بولاية ميلة من إجلاء 12 شخص كانوا على متن خمس سيارات حاصرتها الثلوج على مستوى الطريق الولائي رقم 03 ببلدية تلاغمة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية أيضا لإنقاذ و تقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة بكل من سطيف و ميلة و برج بوعريريج و أم البواقي و الجلفة.

و قد تم في ذات الصدد تسجيل وفاتين اختناقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بولاية عنابة بحي بوسدرة ببلدية البوني.

اضطرابات وشلل بطرقات وسط وشرق البلاد

من جانبها، أفادت قيادة الدرك الوطني، بأن الاضطرابات الجوية تسببت في شل حركة المرور بعدة محاور بوسط و شرق البلاد نتيجة تراكم الثلوج فيما تحسن الوضع بالنسبة لتلك العابرة لولايات سكيكدة وعنابة و قالمة و بدرجة أقل ميلة و بجاية.

وسجلت ذات المصالح غلق الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة بالضبط عند النقطة الكيلومترية 16، و كذا الطرق الوطنية رقم 105 و77 و 77 أ في أشطرها العابرة لإقليم بلدية جيملة بجيجل.

و بولاية تيزي وزو، أغلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط بالمكان المسمى أسول"، و هو نفس الوضع بالنسبة للبويرة التي سجل بها انسداد "الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين البويرة وتيزي وزو تحديدا بالمكان المسمى فج تيروردة والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين نفس الولايتين بالضبط بمنطقة تيكجدة والطريق الوطني رقم 62 الرابط بين بلديتي سور الغزلان و الدشمية بالضبط بالمكان المسمى دوار الحمادية.

أما بتبسة، فقد تمت ملاحظة نفس الوضع على مستوى "الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة في شطره العابر لبلدية العقلة"، و كذا ولاية قسنطينة بالطريق الإجتنابي لشاحنات الوزن الثقيل بجبل الوحش التابع إداريا لبلدية قسنطينة و الطريق الولائي رقم 04 في شطره العابر لإقليم بلدية عين السمارة''.

و نتيجة الظروف نفسها، سجل بسطيف انسداد الطريق الوطني رقم 75 الرابط بينها و بين بجاية في شطره العابر لبلديات تالة ايفاسن وبوعنداس و الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين نفس الولايتين في شطره العابر لبلدية عموشة''.

و بولاية برج بوعريريج، أصبحت حركة المرور غير ممكنة على مستوى "الطريق لوطني 76 في شطره العابر لبلدية برج زمورة بالضبط بالمكان المسمى المدافع وعنصر وزلو و أيضا الطريق الولائي رقم 44 في شطره العابر لبلدية أولاد دحمان''، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

و تذكر قيادة الدرك الوطني في هذا السياق بأن جهود المصالح المعنية متواصلة إلى غاية الساعة لإزالة الثلوج من المسالك المذكورة بغية إعادة فتحها أمام حركة المرور.

و أشارت قيادة الدرك بأنها قررت استباق الأمور من خلال تفعيل المخططات التي يتم إعدادها تأهبا لأي طارئ، و ذلك بسبب الظروف الجوية الحالية التي تعرفها بعض مناطق وسط وشرق البلاد بهدف "تفادي عنصر المفاجئة".

و أوضحت ذات المصالح بأنه و نتيجة الظروف الجوية الحالية التي عرفتها عدة مناطق بوسط و شرق البلاد تم استباق تنفيذ ''المخططات التي يعدها قادة المجموعات الإقليمية حسب خصوصية كل إقليم وميزات كل موسم تأهبا لأي طارئ و التي يبقى تفعيلها فقط عند اللزوم".

و أشارت إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى "تفادي عنصر المفاجئة، و هذا ما تجلى مباشرة مع بداية الاضطراب الجوي الحالي''.

و في هذا الإطار، "قامت الوحدات القاعدية للدرك الوطني، المتمثلة في الوحدات الإقليمية و وحدات أمن الطرقات بالتواجد الميداني في الزمان والمكان والانتشار الجيد حسب درجة تأثر كل منطقة''.

و قد تجسد ذلك من خلال "تكثيف ومضاعفة الدوريات عبر جميع المحاور التي تعرف خاصة تساقط الثلوج مع وضع نقاط توجيهية لإعطاء الحلول الميدانية لمستعملي الطريق بالتنسيق مع قاعات العمليات المحلية التابعة للمجموعات الإقليمية من أجل ضمان تنقل آمن لمستعملي الطريق"، يوضح المصدر ذاته.

الخطوط الجوية تلغي رحلات وتؤجل أخرى بشرق البلاد

وبخصوص حركة النقل الجوي بمطار محمد بوضياف الدولي لا تزال متوقفة مؤقتا بسبب تراكم طبقة كثيفة من الثلوج على مدرج هذا المطار.فقد تم إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية و الخارجية لنهار اليوم الثلاثاء المتجهة نحو كل من مارسيليا وليون (فرنسا) و نحو الجزائر العاصمة و أدرار فيما ألغت شركة طاسيلي للطيران رحلتها من قسنطينة نحو حاسي مسعود (ورقلة).

و سيتم التكفل بجميع المسافرين العالقين بمطار محمد بوضياف و المقدر عددهم لحد الساعة بـ 28 مسافرا أضافت بأنه تم تحويل رحلتي عودة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمتين من جدة و المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) نحو مطار رابح بيطاط بعنابة.

كما تم إلغاء رحلتي عودة من الجزائر العاصمة إحداهما لشركة الخطوط الجوية الجزائرية و الثانية لشركة طاسيلي للطيران وفقا لذات المتحدثة التي أردفت أنه لم يتضح لحد الآن مصير الرحلات المبرمجة من و إلى مطار محمد بوضياف الدولي نحو كل من حاسي مسعود و عين أمناس (إليزي) و حاسي الرمل (الأغواط) و وهران و ليون و باريس (فرنسا).

المصدر : الإذاعة الجزائرية