الإفراج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال المسيرات الشعبية

قامت الهيئات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن هذا الخميس بالإفراج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال المسيرات الشعبية (الحراك) ،حسبما أعلنت عنه المؤسسة العمومية للتلفزيون.

ويوجد على رأس قائمة هؤلاء الأشخاص المفرج عنهم المجاهد لخضر بورقعة والجنرال المتقاعد حسين بن حديد.

كما يوجد من بين المفرج عنهم 51 شخصا من الجزائر العاصمة، ستة (6) من الشلف، أربعة (4) من وادي سوف، ثلاثة (3) من قسنطينة، محبوسين (2) من تلمسان، و اثنين (2) من تيبازة، واثنين (2) من الطارف واثنين (2) من وهران و واحد (1) من تيسمسيلت واحد (1) من بومرداس.