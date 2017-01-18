"كان2017"/ ليكـنـس : لا بديل عن الفوز أمام تونس لبعث حظوظ الخضر

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جورج ليكنس الأربعاء على ضرورة الفوز أمام تونس غدا الخميس بفرانسفيل من أجل بعث حظوظ "الخضر" في التأهل إلى الدور الثاني من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) الجارية بالغابون .

وقال التقني البلجيكي ليكنس في ندوة صحفية نشطها بملعب فرانسفيل: "بعد التعادل ضد زيمبابوي علينا القيام برد فعل جيدة أمام تونس. اللاعبون جاهزون من أجل الفوز وبعث الحظوظ في التأهل. هذه المباراة لها طابع الداربي و ستلعب على جزئيات".

في مستهل الدورة كادت الجزائر أن تتكبد أول هزيمة لها لتفتك التعادل في اخر المطاف أمام زيمبابوي (2-2), فيما إنهزمت تونس أمام السينغال (2-0).

وحول منافسه أوضح ليكنس: "تبقى تونس فريقا كبيرا برهنت على مستواها ضد السينغاليين رغم الهزيمة. كان المنتخب جيدا من الجانب البدني والمردود المقدم في الشوط الثاني كان رائعا".

بالنسبة لليكنس المنتخب التونسي ليس مجهولا حيث سبق له قيادة "نسور قرطاج" خلال كان-2015 بغينيا الاستوائية.

وفي هذا الشأن قال: "أعرف جيدا تونس. لقائي بلاعبي فريقي السابق مجددا يسعدني و المباراة خاصة بالنسبة لي. لكن ما يهمني الان فريقي الجزائر و الفوز يوم الخميس دون التفكير في المنافس".

وفي عودته للحديث عن مقابلة زيمبابوي إستحسن الناخب الوطني ردة فعل لاعبيه في الشوط الثاني: "كنت أتمنى أن نبدأ الدورة بفوز لكن الامور لم تكن مثالية. فريقي عاد في المرحلة الثانية وهو ما يبشر بالخير تحسبا لمواجهة تونس رغم أن المباراة ستكون مختلفة تماما من الكل الجوانب و الخطأ ممنوع".

وفي رده على سؤال متعلق بالتحضيرات طمأن ليكنس قائلا ان الامور سارت بشكل جيد رغم تسجيل بعض الاصابات.

حظوظ مشاركة مبولحي ضئيلة وغياب سوداني يتأكد

واستبعد مدرب المنتخب الجزائري مشاركة الحارس الأول للخضر رايس مبولحي في المباراة أمام تونس هذا الخميس ، موضحا أن مبولحي لا يزال يشكو من الإصابة التي منعته من مواصلة الحصة التدريبية لمساء الثلاثاء مضيفا بأن الطاقم الطبي يسارع الزمن لأجل تجهيزه، "غير أن حظوظ مشاركته ضئيلة جدا".

وأوضح التقني البلجيكي بأنه بدأ من الآن إعداد الحارس الثاني مليك عسلة لتعويض مبولحي الذي تألق بشكل لافت في مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي (2-2).

من جهة أخرى أكد ليكانس غياب المهاجم هلال سوداني عن مباراة الغد للإصابة أيضا فيما توقع مشاركة المهاجم الآخر إسلام سليماني في اللقاء "باعتبار أن إصابته خفيفة".

ودافع البلجيكي جورج ليكنس ،عن النجم رياض محرز في مواجهة الانتقادات التي طالته بعد المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام زيمبابوي 2 / 2 يوم الأحد الماضي في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 2017 المقامة بالغابون. وقال ليكنس إنه لا يتفهم معنى الانتقادات التي لم تستثن محرز ، وتدعي أنه لم يؤد واجباته الدفاعية مثلما يفعل في ناديه ليستر سيتي الإنجليزي. وأشار ليكنس إلى أن محرز "سجل هدفي منتخب الجزائر وقام بواجبه على أكمل وجه والأهم لدينا هو روح الفريق".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج