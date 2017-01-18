"كان"2017: غــولام يغــادر الحصـة التدريبيـة مصــابا ومشاركته ضد تونس محـل " شك"

لم يتمكن الظهير الدولي الجزائري الايسر فوزي غولام من إكمال الحصة التدريبية التي جرت أمسية اليوم الأربعاء بملعب مواندا قبل 24 ساعة من مواجهة تونس يوم الخميس بفرانسفيل (00ر17) لحساب الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) الجارية بالغابون .

و تدرب لاعب نابولي الايطالي بصفة عادية خلال الدقائق العشرين الاولى قبل ان يتوقف فجاة حيث مسك فخذه متألما و طلب بمغادرة ارضية الملعب.

وتبدو هذه الاصابة شبيبة بتلك التى إشتكى منها غولام قبل مواجهة نيجيريا (3-1) يوم 12 نوفمبر الماضي بأيو لحساب تصفيات مونديال 2018.

و من المقرر أن يجري اللاعب فحوصات طبية معمقة سهرة هذا الاربعاء للتعرف إن كان قادرا على المشاركة ضد "نسور قرطاج" الخميس.

في حالة غيابه سيتم تعويضه بزميله جمال مصباح على مستوى الرواق الايسر من الدفاع.

وتضاف إصابة غولام إلى الحارس رايس وهاب مبولحي و المهاجم هلال العربي سوداني.

بالمقابل تدرب رأس الحربة إسلام سليماني بصفة عادية ملتحقا بالمجموعة خلال الحصة التي جرت أمسية اليوم الاربعاء وشارك فيها 20 لاعبا منهم حارسا مرمى.

خلال الجولة الاولى تعادل المنتخب الجزائري مع زيمبابوي (2-2) فيما تغلبت السينغال على تونس (2-0).

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج