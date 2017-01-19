إلقاء القبض على إرهابيين اثنين خطيرين ببلدية عزازقة بتيزي وزو

19/01/2017 - 11:49

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني على إثر عملية تطويق محكمة بضواحي بلدية عزازقة بإلقاء القبض على إرهابيين (2) خطيرين --كما أورده هذا الخميس بيان من وزارة الدفاع  .

وأوضح ذات البيان انه " في إطار محاربة الإرهاب  وعلى إثر عملية تطويق محكمة بضواحي بلدية عزازقة  تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو/ن.ع.1  بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني  مساء يوم أمس 18 جانفي 2017  من إلقاء القبض على إرهابيين (02) خطيرين".

"ويتعلق الامر"-- يضيف ذات المصدر "بكل من المسمى "ل.إسماعيل" المكنى "جليبيب" و"ع.الوناس"المدعو "سلمان".

ومكنت العملية من استرجاع مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وبندقية  نصف آلية (01) من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة ولغم تقليدي الصنع ومنظار--كما أوضح بيان الوزارة .

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

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