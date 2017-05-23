خيرالدين زطشي :إجراءات قضائية تجاه من أدلوا بتصريحات تشهيرية

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خيرالدين زطشي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات تشهيرية في حق الاتحادية والرابطات والتي من شأنها زعزعة السلم الاجتماعي.

وندد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بما وصفه حملة لضرب الاستقرار من قبل بعض مسؤولي الأندية تجاه هيئته.

و في بيان نشرته الفاف على موقعها الرسمي قال زطشي "إنه منذ تنصيب المكتب الفيدرالي بتاريخ ال20 مارس 2017 ومنذ الشروع في العمل وبعد التمعن في الوضع الحالي لكرة القدم لاحظت أن التركيبة الجديدة للاتحادية أصبحت محل حملة انتقادات واسعة ومتضادة من قبل مسؤولي الأندية وبعض مؤيديهم في وسائل الاعلام وبعض دوائر الظل الهدف منها ضرب مصداقيتها لدى الرأي العام ولدى السلطات العمومية "،مضيفا "وعلى هذا الاساس تدعو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مسؤولي الكرة لاثبات حسن نيتهم خلال إدلائهم بالتصريحات الاعلامية أو خلال الاجتماعات الرسمية كما تحتفظ بحق رفع دعوى قضائية تجاه الذين أدلوا بتصريحات تشهيرية قد تضر بالاتحادية والتي من شأنها أيضا أن تزعزع السلم الاجتماعي".

وتطرق زطشي الى الجمعية الاستثنائية للرابطة المحترفة لكرة القدم المنعقدة الاربعاء المنصرم والتي تعرض خلالها الى الانتقادات من قبل بعض رؤساء الاندية حيث قال : "شهدت أشغال الجمعية الاستثنائية للرابطة المحترفة مشاهد مؤسفة الهدف منها ضرب الاستقرار".

وأضاف بالقول "لا المكتب الفيدرالي ولا أنا مغرورون الى حد الاعتقاد اننا قادرون على تسوية جميع مشاكل كرة القدم الجزائرية في ظرف شهرين في الوقت الذي تتوالى فيه مشاكل الكرة من عام لآخر".

وتعهد المسؤول بإحداث التغييرات اللازمة على جميع المستويات (موارد بشرية، تنظيمية، قانونية، قضائية) في الوقت المناسب، واعتزام تطبيق اللوائح بكل صرامة للحفاظ على مصلحة كرة القدم الوطنية.