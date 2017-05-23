انتخاب السعيد بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

أنتخب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة السعيد بوحجة بالأغلبية رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي 2017 .

و تم انتخاب السيد بوحجة خلال الفترة المسائية من الجلسة العلنية الأولى للمجلس الشعبي ب356 صوتا.

ويعد السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني الذي حاز على 161 مقعدا حيث تلقى دعما من قبل العديد من التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني

وعلى رأسها التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصي 100 نائب، فضلا عن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي تحصل على 20 مقعدا والحركة الشعبي الجزائرية التي نالت 13 مقعدا.

وترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني أيضا اسماعيل ميمون عن تحالف حركة مجتمع السلم و لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء والنائب نورة واعلي عن التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية.

بوحجة يدعو النواب إلى التمسك بفضائل الحوار والنقاش الديمقراطي لإثراء المنظومة التشريعية

هذا ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السيد سعيد بوحجة اليوم الثلاثاء جميع النواب إلى "التمسك " بفضائل الحوار والنقاش الديمقراطي بهدف إثراء المنظومة التشريعية في جو من الثقة "القائمة" على حسن الاستماع للرأي والرأي الأخر .

وقال السيد بوحجة في كلمة له عقب إعلان فوزه في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني الذي ترشح لها أربعة نواب " ونحن نضطلع بهذه المهمة الوطنية علينا جميعا التمسك بفضائل الحوار والنقاش الديمقراطي لإثراء المنظومة التشريعية في جو من الثقة القائمة على حسن الاستماع الى الرأي والرأي الأخر، والتواصل بأسلوب حضاري " مبرزا أنه " مهما اختلفت القناعات السياسية والتيارات الفكرية فهو محكوم علينا أن نعمل سويا من أجل أن يكون المجلس قلعة للممارسة الديمقراطية وهيئة داعمة للإصلاحات المؤسساتية " .

كما يجب أن يكون المجلس حسبه " فضاء مفتوحا على الحوار والمبادرة والانفتاح على المحيط العام وعين ساهرة على مراقبة الأداء الحكومي بما يخدم الشعب والوطن " مشددا على ضرورة تعزيز العلاقة مع المواطنين والتواصل الدائم معهم لتحسس انشغالاتهم وتطلعاتهم ، ودعا النواب في نفس السياق إلى " متابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية وممارسة الرقابة الشعبية على عمل الحكومة بالآليات التي يخولها الدستور ".

وتعهد في هذا الإطار أنه سيكون "متفتحا على كل الآراء والاقتراحات الكفيلة بتحسين أداء " المجلس مع مراعاة أحكام الدستور والقانون الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة " من اجل " تحقيق التكامل والانسجام" .

وكشف أنه بهدف " الإسراع " في تنصيب أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة أنه " سيقوم بالمشاورات الضرورية مع ممثلي المجموعات البرلمانية لضبط رزنامة" أشغال المجلس خلال الأيام المقبلة .

وأوضح أن الثقة التي وضعها الشعب في النواب ووضعوها النواب في شخصه بانتخابه رئيسا للمجلس الشعبي الوطني "تضع الجميع أمام مسؤوليات جسام " في ظرف كما قال " صعب وحساس وبالغ التعقيد إقليميا دوليا ،سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا "مؤكدا أنه بالتعاون ومن خلال " التشاور الدائم نستطيع رفع التحدي والنجاح في مهمتنا " .

كما توجه السيد بوحجة بالشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على " الجهود الجبارة التي يبذلها لتجسيد الإصلاحات العميقة التي كرسها الدستور الجديد لترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية وتعزيز الحريات"، كما أثنى على "حرص" رئيس الجمهورية على "ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها " واحترام الضمانات القانونية التي أقرتها قوانين الجمهورية.

كما أشاد بالجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن على " سهرهم الدائم على تامين اجراء الانتخابات في ظروف هادئة ومستقرة وفي حماية أمن واستقرار البلاد ومحاربة الإرهاب والجريمة والذود عن الحدود والسيادة الوطنية".