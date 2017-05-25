لجنة مراقبة الأهلة تجتمع غدا الجمعة لارتقاب هلال رمضان

فيما تجتمع غدا الجمعة اللجنة الوطنية لرصد الاهلة لرصد هلال رمضان لهذا العام بمقر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف يواصل الجزائريون في القرى المرتفعة رصد الهلال بطرق تقليدية اثبتت نجاعتها.

وتعد قرية بنت المكوشر بولاية وادي سوف إحدى القرى التي يملك مشايخها تاريخا طويلا في رصد الاهلة، نتيجة الخبرة التي يتمتعون بها ولموقع القرية ومناخها المساعد على رؤية الهلال حسبما صرح به عمي ابراهيم تامة أحد شيوخ المنطقة الذين تعتمد عليهم وزارة الشؤون الدينية في رصد هلال رمضان.

ويضيف عمي ابراهيم أن قرية بنت المكوشر هي احدى القرى التي اعتاد اهاليها رؤية الاهلة وذلك بترصدها مباشرة بعد مغيب الشمس.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية