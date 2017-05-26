سيرة عدد من الوزراء الجدد الذين عينهم رئيس الجمهورية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 12 وزيرا جديدا في الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، منهم أربعة ولاة ومدراء لمؤسسات عمومية، وشهد التغيير الحكومي مغادرة 12 وزيرا والإبقاء على 11 وزيرا، مع إلغاء صفة وزارة الدولة وإدماج وزارتين منتدبتين.

وزير الاتصال جمال كعوان

جمال محفوظ كعوان الذي عينه اليوم الخميس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للاتصال، كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والاتصال والإشهار .

وقد التحق السيد كعوان من مواليد 28 أكتوبر 1960 بالجزائر العاصمة كصحافي بيومية "المجاهد" سنة 1984 ثم صحفي بمديرية الإعلام برئاسة الجمهورية في إطار تأديته للخدمة الوطنية بين سنتي 1987 -1989 والتحق ثانية بنفس الجريدة كرئيس تحرير بين سنوات 1999 و2008.

كما شغل بين سنوات 2008 و2015 قبل تعينه على رأس المؤسسة الوطنية للنشر والاتصال والإشهار مديرا للنشر بجريدتي" وقت الجزائر"و "لوطان دالجيري" .

وزير الاتصال الجديد الحاصل على شهادة بكالوريا "آداب" سنة 1979 وهو خريج معهد العلوم السياسية والاتصال بشهادة ليسانس في " العلاقات الدولية" سنة 1984 .

مراد زمالي وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

شغل مراد زمالي الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للعمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي منصب مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (2011-2017).

كما شغل السيد زمالي و هو حائز على شهادة مهندس معماري (1987) منصب مدير عام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري (2006-2011) و منصب مدير جهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) لمنطقة الغرب (2005-2006).

و تولى السيد زمالي و هو متزوج و أب لطفلين منصب مدير عام لأوركوبريم فرع لمجمع ديوان الترقية و التسيير العقاري/ وهران (2001-2005) و مديرا للمشاريع لمنطقة الغرب لدى الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب-ايمو" (1992-2001) و رئيس مشروع بالشركة المختلطة الجزائرية اليابانية ايركو/كاجيما للانجاز (1991-1992).

عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل

ولد السيد عبد الغاني زعلان الذي تم تعيينه وزيرا للأشغال العمومية والنقل من طرف رئيس الجمهورية يوم 26 ديسمبر 1964 بسوق اهراس.

السيد زعلان متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة (دفعة 1987) ويملك شهادة ماجيستر في الادارة والنمو.

وبدأ الوزير الجديد للأشغال العمومية والنقل مسيرته سنة 1990 كإطار سامي في الجماعات المحلية إلى غاية 1999 قبل أن يشتغل بعدها في منصب أمين عام لولاية تبسة (1999-2004) ولولاية باتنة (2004-2006).

كما كان السيد زعلان على رأس ولايات أم البواقي (2006-2010) بشار (2010 - 2013) ووهران منذ 2013 إلى غاية تعيينه اليوم الخميس وزيرا للأشغال العمومية والنقل.

عبد الرحمان راوية وزير المالية

السيد عبد الرحمان راوية الذي تم تعيينه وزيرا للمالية من قبل رئيس الجمهورية هو من مواليد 7 نوفمبر 1960 بمستغانم.

و تخرج السيد راوية من جامعة الجزائر في ميدان القانون كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون (فرنسا).

و بدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية حيث شغل اول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات و التشريع الضريبي (1985-1987) ثم رئيس مكتب الإتفاقيات الجبائية الدولية (1990-1993) ثم نائب مدير الإتفاقيات الجبائية الدولية (1993-2000) و بعدها مدير التشريع الضريبي (2000-2003).

و على الصعيد الدولي عمل السيد راوية كخبير لصندوق النقد الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 2003 الى 2005.

و تم تعيينه بعدها في منصب مكلف بالدراسات و التلخيص بديوان وزير المالية من 2005 إلى 2006 قبل أن يعين كمدير عام للضرائب منذ 2006 الى غاية تنصيبه اليوم الخميس وزيرا للمالية.

السيد راوية متزوج و أب لطفلين.

عبد القادر بوعزقي وزيرا جديدا للفلاحة والتنمية الرفية والصيد البحري

تقلد السيد عبد القادر بوعزقي الذي عينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري منصبا والي بعدة ولايات من الوطن آخرها والي البليدة .

فقد تقلد منصب والي برج بوعريريج سنة 1995 و خنشلة بين سنة 2001 و 2005 ثم باتنة سنة 2010.

كما تقلد نفس المنصب بتيزي وزو بين سنة 2010 و2015 وآخرها ولاية البليدة بين سنة 2015 و2017 .

الأستاذ حزبلاوي وزيرا جديدا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

شغل الأستاذ مختار حزبلاوي الذي عينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عدة مناصب بالمؤسسات الإستشفائية الجامعية لقد شغل الأستاذ حزبلاوي من مواليد 21 سبتمبر 1963 بولاية العاصمة منصب رئيس مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لولاية تيزي وزو سنة 2015 ثم رئيس المجلس العلمي لذات المؤسسة ولكلية الطب لنفس الولاية.

كما تم تعيينه على رأس المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 2016 ثم رئيس مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لامين دباغين (مايو سابقا) بالجزائر العاصمة.

أحمد ساسي وزيرا جديدا للتجارة

شغل أحمد ساسي وزير التجارة الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منصب واليا لولايتين آخرها ولاية تلمسان ، كما تقلد عدة وظائف بمختلف دوائر وولايات الوطن .

تولى السيد أحمد ساسي بموجب الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في 24 أكتوبر 2013 منصب والي ولاية تلمسان، و قبلها واليا لولاية أدرار سنة 2010 .

و شغل الوافد الجديد إلى الحكومة ،المنحدر من ولاية النعامة ،عدة مناصب بمختلف دوائر وولايات الوطن ، حيث كان أمينا عاما لولاية سطيف و رئيس دائرة كل من بني عباس ثم تاغيت (بشار) قبل أن يشغل منصب رئيس دائرة الحساسنة بسعيدة .

كما تقلد السيد ساسي بعدها منصب أمينا عاما بولاية تندوف ثم بولاية سعيدة .

يذكر ،أن السيد ساسي البالغ من العمر 61 سنة ،خريج المدرسة الوطنية للإدارة و هو أب لأربعة أبناء .

يوسف شرفة وزيرا جديدا للسكن والعمران والمدينة

يوسف شرفة الذي عين في منصب وزير السكن والعمران والمدينة، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شغل لمرتين منصب والي عن ولايتين هما عنابة والاغواط منذ سنة 2010.

و قد تولى يوسف شرفة منصب والي عنابة منذ سنة 2015 و ذلك على اثر الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة بمقتضى الصلاحيات التي يخولها له الدستور.

و شغل السيد شرفة الوافد الجديد إلى قصر الحكومة،قبل أن يكون واليا لعنابة منصب والي لولاية الأغواط وذلك في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2010 و2015.

تقلد يوسف شرفة عدة مناصب قبل أن يعين والي من بينها أمين عام ولاية سوق اهراس ، وقبلها أمينا عاما لولاية باتنة وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2010 .