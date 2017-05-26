الـوزراء الجدد يتسلمون مهــامهم ويــؤكدون عـلى استكمال بـرنامج رئيس الجمهوريـة

شرع زوال هذا الجمعة ،الوزراء الجديد في حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون التي عينها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس، في استلام مـهامهم مع الوزراء السابقين، أين اتفقوا على ضرورة المضي قدما في استكمال برنامج رئيس الجمهورية والعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

يوسف شرفة يستلم مهامه وزيرا للسكن والعمران والمدينة

استلم وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة الجمعة مهامه الجديدة خلفا لعبد المجيد تبون الذي عين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا أولا.

ولدى إشرافه على مراسم تنصيب الوزير الجديد أكد تبون ان "السيد شرفة حظي بثقة رئيس الجمهورية بالنظر للعمل الذي قام به في ولاية عنابة التي عرفت منذ مجيئه قفزة نوعية" مذكرا في هذا السياق بالارتفاع "اللافت" لوتيرة توزيع السكنات والقضاء على الأحياء القصديرية بهذه الولاية وظهور أولى معالم المدينة الجديدة لذراع الريش.

وجدد الوزير الاول التزامه بإنجاز برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن مؤكدا بأن "المشاريع ستتواصل على نفس المنوال والوتيرة في كل الصيغ مع التهيئة والتجهيزات المرافقة".

من جهته شكر السيد شرفة رئيس الجمهورية على "الثقة التي حظي بها" مؤكدا عزمه على "إنجاز برنامج هذا القطاع بكل محتواه خاصة وأنه يعد اولوية الاوليات".

وصرح بالقول: "سنواصل بنفس الحيوية والوتيرة" لاسيما وأن "مشكل التمويل لن يطرح", مبديا "اقتناعه التام ببلوغ الأهداف المسطرة".

عبد القادر مساهل يتسلم مهامه كوزير للشؤون الخارجية

تسلم الوزير عبد القادر مساهل مهامه كوزير للشؤون الخارجية خلفا للسيد رمطان لعمامرة.

وعبر مساهل عقب مراسم تسلم المهام بينه و بين الوزير السابق, رمطان لعمامرة عن شكره لرئيس الجمهورية على "تجديد الثقة في شخصي بتعييني على رأس هذا القطاع الجد هام"، معربا أيضا عن شكره "لصديقي و زميلي رمطان لعمامرة الذي لي معه مشوار طويل يمتد إلى اكثر من 38 سنة في وزارة الخارجية و انا فخور بالصداقة التي تربطني به" ، مؤكدا أن العمل"سيتواصل تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي هو الدبلوماسي الاول و مع وجود في الوزارة اطارات ذات كفاءة عالية وتجربة إلى جانب جيل جديد من الشباب الذي سيكون له الحظ لتسلم المشعل للقيام بواجبه كما فعلناه نحن قبلهم".

من جانبه، أعرب لعمامرة عن "أسمى عبارات العرفان" لرئيس الجمهورية على "الثقة الغالية التي وضعها في شخصي عندما كلفني بمهام وزير الشؤون الخارجية وعلى دعمه وتأييده لي خلال تأديتي لمهامي على رأس هذه الدائرة الوزارية".

وأكد لعمامرة أن مستقبل الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية "في ايادي أمنة اذ تسلم المهام منذ حين الأخ الوزير عبد القادرمساهل المؤهل لهذه المهمة وأتمنى له و لكافة الزملاء موفور النجاح والتوفيق"

جمال كعوان يتسلم مهامه كوزير للاتصال ويؤكد ضرورة التجاوب مع تحديات عصر الرقمنة

أكد جمال كعوان وزير الاتصال الجديد، الجمعة بالجزائر العاصمة، أن أولوية القطاع حاليا هي تطبيق خارطة الطريق التي رسم الرئيس ملامحها في برنامجه، مضيفا أن "قطاع الاتصال ينبغي أن يتجاوب مع تحديات عصر الرقمنة".

وقال وزير القطاع خلال مراسم تسليم المهام مع الوزير السابق حميد قرين بمقر الوزارة،أن "أولويتنا هي تكريس حرية التعبير المقننة في الدستور" وذلك من خلال "تطبيق خارطة الطريق التي حدد رئيس الجمهورية معالمها في رسالته بتاريخ22 أكتوبر 2016 ورسم خطوطها العريضة في رسالته بتاريخ 3 ماي 2017".

وأضاف المتحدث أن "قطاع الاتصال ينبغي أن يتجاوب مع تحديات العصر وهي الرقمنة ووسائل الاتصال الحديثة وضرورة وضع قدم في القرن ال21"، مؤكدا أن هذه المسؤولية يتقاسمها "الفاعلون في قطاع الاتصال وكل مسؤول في الوزارة يعرف مهمته".

وأوضح كعوان أن "مهمتنا هي الحفاظ على كرامة الصحفي وتوفير الشروط الملائمة للعمل", قبل أن يتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه, وكذا تثمينه للعمل الذي قام به سابقه.

وفي ذات السياق، تقدم الوزير المنتهية مهامه حميد قرين، بالشكر للرئيس بوتفليقة الذي "وضع ثقته في شخصي لمدة 3 سنوات"، كما شكر كل عاملي القطاع، معربا عن "سروره" بتعيين السيد جمال كعوان على رأس الوزارة.

عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية يستلم مهامه الجديدة

واستلم وزير الأشغال العمومية والنقل الجديد عبد الغاني زعلان الجمعة مهامه الجديدة على إثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون الخميس من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وخلال حفل تسليم المهام مع عبد المالك بوضياف الذي تكلف بتسيير القطاع بالنيابة بحضور اطارات القطاع أعرب زعلان عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه.

وأضاف الوزير أنه سيسعى مع جميع الاطارات إلى تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة في القطاعين (الأشغال العمومية و النقل) الذين يكتسيان أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".

وأشار إلى أن الحكومة تعول على قطاعي النقل والأشغال العمومية في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية معربا عن شكره للسيد بوضياف على تسييره للقطاعين بصفته وزيرا بالنيابة.

الطاهر خاوة يتسلم مهامه وزيرا للعلاقات مع البرلمان

وتسلم الطاهر خاوة مهامه كوزير للعلاقات مع البرلمان في اطار التشكيلة الحكومية الجديدة.

وجرت مراسم تسلم المهام بمقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مع عزالدين ميهوبي الذي شغل المنصب بالنيابة.

وبالمناسبة شكر خاوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تعيينه مجددا في هذا المنصب ووعد بالعمل "مع الجميع لتأدية الدور المنوط بنا في ارساء أسس الديمقراطية، خاصة ونحن نعيش تعديلا دستوريا يتوجب منا أن نتناغم معه بجملة من القوانين".

واوضح ان الدستور الجديد الذي "يعطي صلاحيات جديدة للمعارضة في اطار احترام الرأي والرأي الاخر.. وعليه لابد أن تكون هناك تغييرات عميقة فيما يخص القوانين العضوية التي يجب ان تتناغم وهذا التعديل الدستوري الذي يؤسس لديمقراطية حقة و يمنح حقوقا اكثر للمعارضة".

من جهته هنأ ميهوبي في مستهل الحفل خاوة ل"عودته الى البيت الذي يعرفه" ،مشيرا الى ان خبرته ستكون جد مفيدة في مهامه المستقبلية وفي عمله كمنسق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.

الوزيرة الجديدة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية تتسلم مهامها

وتسلمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية مهامها الجديدة خلفا لمونية مسلم.

وأشارت الدالية خلال مراسم تسليم وتسلم المهام الى الأهمية التي تكتسيها وزارة التضامن الوطني التي وصفتها ب"الحساسة والاستراتيجية" والتي تتطلب --كما قالت--"الكثير من العمل" وذلك بتنسيق الجهود مع مختلف اطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي.

وأكدت الوزيرة الدالية أنها سوف "تواصل المجهودات" التي تم بذلها في هذا القطاع الذي يعد "دعما للسياسة الاجتماعية للدولة" وذلك بغية تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، كما تقدمت بالشكر لرئيس الجمهورية الذي مكنها من تقلد للمرة الثانية منصب وزيرة.

ومن جهتها أشارت السيدة مونية مسلم الى بعض الانجازات التي تم تحقيقها والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى هذا القطاع داعية اطارات الوزارة الى مواصلة العمل من أجل انجاحه.

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي يستلم مهامه

وبدوره تسلم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حزبلاوي مهامه خلفا لعبد المالك بوضياف.

وأكد الوزير الجديد خلال مراسم تسليم المهام على بذل كل المجهودات "لمواصلة المهمة لتحسين الخدمة", داعيا عمال وإطارات القطاع إلى السعي لتوفير كل الشروط التي ستسمح "ببناء نظام صحي جديد يتميز بالحوكمة والمواصفات العصرية".

من جهته، عبر عبد المالك بوضياف للوزير الجديد عن أمله للنجاح في مهامه لترقية القطاع.

مراد زمالي يستلم مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

كما استلم مراد زمالي مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا للسيد محمد الغازي.

وخلال مراسم تسلم و استلام المهام شكر زمالي رئيس الجمهورية على "الثقة" التي وضعها فيه، مؤكدا عزمه على "مواصلة المسار الذي بدأه المسؤولون السابقون على رأس هذا القطاع في كنف الاستقرار وروح التشاور والتنسيق وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعين والاقتصادين لتعزيز المكتسبات المحققة في مجال الاستقرار الاجتماعي".

واوضح أن هذه المسؤولية "جسيمة ويزداد حملها لا سيما في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد مما يتطلب تظافر الجهود والتعاون معا في خدمة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين"

بدوره شكر الغازي رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه منذ 2013, كما تقدم تهانيه للوزير الجديد.

عبد القادر بوعزقي يتسلم مهامه على راس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

وتسلم وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الجديد عبد القادر بوعزقي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة مهامه على رأس هذه الوزارة خلفا لعبد السلام شلغوم .

وعلى هامش مراسم تسليم و تسلم المهام أكد بوعزقي ان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من القطاعات "الهامة جدا" كونه يعتبر من "البدائل التي تعول عليها الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني".

وعبر الوزير الجديد عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه, متمنيا تأدية هذه المسؤولية في "ظروف عادية" لكون القطاع "يشكل قلب التنمية بصفة عامة".

من جهته شكر السيد شلغوم رئيس الجمهورية للثقة التي وضعها في شخصه لقيادة هذا القطاع لمدة سنة كاملة, مؤكدا ان السيد بوعزقي "المعروف بحنكته السياسية والخبرة الكبيرة" "سيقدم إضافة" للقطاع الذي يعول عليه كثيرا لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يمر بظرف "صعب".

بن عقون يتسلم مهامه كوزير لقطاع السياحة والصناعة التقليدية

وتسلم الوزير الجديد الياس مسعود بن عقون مهامه كوزير للسياحة والصناعة التقليدية خلفا للسيد عبد الوهاب نوري.

و خلال مراسم تسليم و تسلم المهام دعا الوزير الجديد اطارات القطاع وجميع الفاعلين في الميدان الى "توحيد الجهود للنهوض بمجال السياحة في الجزائر وذلك تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الجانب الخاص بهذا المجال".

واعتبر بن عقون قطاع السياحة ب "الهام جدا في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل تراجع أسعار البترول على المستوى الدولي", مشيرا في ذات السياق الى أن الجزائر التي تتوفر على "مقومات ثقافية وفكرية يمكن من خلالها بناء أحسن قبلة سياحية بامتياز بالضفة الجنوبية لمنطقة البحر الابيض المتوسط".

وثمن بن عقون في نفس الوقت "الجهود التي قام بها الوزير السابق بفتحه ورشات كبرى هي حاليا طور الانجاز للنهوض بالسياحة في الجزائر".

من جهته ذكر نوري بالانجازات التي حققها القطاع لجعل السياحة بديل اقتصادي اثر انهيار سعرالمحروقات في الاسواق العالمية، مشددا على وجوب "مواصلة العمل للتمكن من جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز والرقي بالقطاع في المجال الاقتصادي".

وزير الصناعة والمناجم الجديد محجوب بدة يستلم مهامه

استلم وزير الصناعة و المناجم الجديد السيد محجوب بدة مهامه خلفا للسيد عبد السلام بوشوارب خلا مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بحضور اطارات الوزارة.

وعبر الوزير الجديد بالمناسبة عن شكره لرئيس الجمهورية للثقة التي وضعها في شخصه, معربا عن امله "في مواصلة العمل الكبير الذي شرع فيه السيد بوشوارب".

وأضاف بدة قوله "القطاع الصناعي في البلاد يشهد منذ 6 سنوات حركية و انتعاش كبيرين من خلال اطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية و سأحرص على ضمان استمرارية العمل و مواصلة الجهود التيبذلها زميلي السيد بوشوارب".

من جانبه قال بوشوارب أنه يغادر الوزارة ب "ارتياح" و هو جد ممتن لرئيس الجمهورية عن الثقة التي وضعها فيه عندما كلفه بتولي هذه الحقيبة في 2014 متمنيا للوزير الجديد كل النجاح في مهامه الجديدة.

كما قدم السيد بوشوارب تشكراته لكل اطارات الوزارة الذين رافقوه و عملوا الى جنبه و مساهماتهم الفعالةطيلة السنوات الثلاث الماضية في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة داعيا اياهم للمواصلة مع الوزير الجديد على نفس المنوال.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي يستلم الطاهر حجار مهامه

تسلم وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار مهامه بالجزائر العاصمة.

وجرت مراسم تسليم المهام بمقر الوزارة مع محمد مباركي الذي كان يتولى مهام وزير القطاع بالنيابة حسبما افاد به بيان للوزارة.

واعرب حجار في تصريح للصحافة خلال هذه المراسم عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتجديد الثقة في شخصه مذكرا بان القطاع قد باشر "عديد الاعمال سيما في مجال التكوين البيداغوجي حيث سنواصل الجهود التي بذلت من قبل".

اما فيما يخص الدخول الجامعي المقبل فقد صرح حجار ان وزارته "تعكف على توفير احسن الظروف لتسجيل الناجحين الجدد في البكالوريا و كذا الاعمال الاخرى التي باشرناها في هذا الخصوص".

عبد الرحمان راوية يتسلم مهامه وزيرا للمالية



تسلم وزير المالية الجديد عبد الرحمان راوية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة مهامه خلفا للسيد حاجي بابا عمي غداة تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون.

و جرت مراسم تسليم و استلام المهام بمقر وزارة المالية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي و عصرنة الانظمة المالية المنتهية مهامه السيد معتصم بوضياف و كذا إطارات القطاع و مديري البنوك و مختلف المؤسسات المالية.

و بالمناسبة شكر راوية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه,مؤكدا انه سيعمل "بكل جهد لتطبيق البرنامج المسطر من قبل الرئيس" و مؤكدا أن هناك العديد من "المهام الشاقة" التي يتعين القيام بها "بالمزيد من الفعالية" خصوصا برنامج ضبط الميزانية بين الإيرادات و النفقات المسطر من قبل الحكومة في قانون المالية 2017 معتبرا إياه من بين أولويات القطاع.

كما اضاف الوزير انه يتمنى أن "يكون العمل الذي سيتم تطبيقه في مستوى التطلعات" داعيا بالمناسبة إطارات قطاع المالية الى "المزيد من الجهود لمصلحة البلد".

و في رده على سؤال صحفي حول الرفع من عائدات الجباية العادية أكد الوزير أن خارطة الطريق في هذا الميدان "منصوص عليها في البرنامج الإقتصادي الساري المفعول" مضيفا انه "يجب علينا مواصلة تطوير الجباية العادية بدون ثقل على المواطنين" و ان "الأبواب المفتوحة على قطاع الضرائب المنظمة الأسبوع الماضي كانت فرصة لكل المواطنين لمعرفة السياسة المطبقة في هذا الميدان".

و شكر راوية الوزير السابق حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب السابق معتصم بوضياف على العمل الذي قاما به, مؤكدا أن "ما تم القيام به كان هاما وجادا في ظروف ميزها الاستقرار و الرزانة".

من جهته هنأ بابا عمي الوزير الجديد الذي "كان على راس مديرية تعتبر من بين اعمدة وزارة المالية و هي المديرية العامة للضرائب", داعيا كل إطارات الوزارة لمساعدة خليفته في تأدية مهامه و مواصلة العمل الذي شرع في تطبيقه في السنوات الاخيرة في إطار عصرنة القطاع بمختلف شعبه.

كما شدد بابا عمي على أن العمل الذي شرع في تطبيقه في إطار برنامج النمو الإقتصادي الجديد "مهم" خصوصا في المرحلة الأولى من 2017 الى 2019 والتي "ستسمح لبلدنا أن يضع القاعدة الاساسية التي ستمكن إقتصادنا من الإنتقال الى إقتصاد نامي في آفاق 2035" حسبه.



المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج