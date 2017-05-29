مكتتبو عدل 2 يشرعون هذا الاثنين في دفع مستحقات الشطر الثاني

يشرع المسجلون في برنامج عدل2 الذين اختاروا مواقع سكناتهم في تسديد الشطر الثاني من مستحقات سكناتهم بدءا من هذا الاثنين حسب بيان لوكالة عدل التي تدعو المسجلين للإطلاع على كل تفاصيل العملية عبر موقع وكالة عدل "خانة عدل2 الشطر الثاني " www.aadl.com.dz

وحسب بيان سابق لوزارة السكن والعمران والمدينة فإن هذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الانترنيت منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016 والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني منها 40 ألف في العاصمة .

تجدر الإشارة إلى أن الترتيب التسلسلي للمكتتبين هو الذي سيحدد مواعيد استدعاء المسجلين سنة 2013 وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة "عدل" لهذا الغرض .

كما أن نتائج اختيار الموقع ستنشر بعد خمسة عشر يوما على موقع سكنات عدل 2 ، وذلك حتى يتسنى للمكتتبين دفع الشطر الثاني من قيمة المساكن .