مقتل 11 شخصا وإصابة 47 آخرين في تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد

قتل 11 شخصا وأصيب 47 آخرين بينهم أطفال ونساء في تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكر مصدر أمني في تصريحات صحفية لوسائل إعلام عراقية هذا الثلاثاء بأن "سيارة مفخخة انفجرت في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين بالقرب من محل للمثلجات في منطقة الكرادة وسط بغداد ما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 47 آخرين بينهم أطفال ونساء فضلا عن تضرر كبير للمطاعم القريبة واحتراق عدد من السيارات".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى الكرادة فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب العدلي" مشيرا إلى "وجود حالات خطرة وحرجة للغاية بين المصابين الذين توزعوا بين عدد من مستشفيات بغداد".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين و الآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها ما يسفرعن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.