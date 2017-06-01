الجزائر تتقدم بمرتبة واحدة للمركز 53 التصنيف الشهري للفيفا

01/06/2017 - 15:41

احتلت الجزائر المركز 53 في التصنيف الشهري  للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر هذا الخميس من طرف الهيئة العالمية   للكرة المستديرة. 

و حصل الخضر على مجموع 636 نقطة متقدمين بمرتبة واحدة مقارنة بالترتيب السابق   الصادر يوم 4 ماي الأخير.   

على الصعيد الافريقي تحتل الجزائر المركز العاشر وراء مصر (20 عالميا- 903   نقطة), والسنيغال (27-839 ن),و الكاميرون (32-811ن), و نيجيريا (38-730ن) و   جمهورية الكونغو الديمقراطية (39-728ن), و تونس (41-705ن), وبوركينا فاسو   (41-705ن) و كوت ديفوار (47-685ن) و غانا (49-678ن), بينما يأتي المغرب في  الصف 11 إفريقيا و 56 عالميا ب 631 ن. 

أما منافسو الخضر في تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019, فجاءت البنين في   المركز81 برصيد 427 نقطة و الطوغو (112 و غامبيا (167). 

في مقدمة الترتيب, يتربع المنتخب البرازيلي على كرسي الصدارة ب 1672 نقطة,   متبوعا بالأرجنتين (1626 ن) و ألمانيا (1511 ن). 

واحتلت بولونيا المرتبة العاشرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القادم (فيفا)   الجديد  وذلك لأول مرة في تاريخها الكروي  مناصفة مع إسبانيا  بعد أن كانت في   المرتبة الحادية عشر في تصنيف الفيفا للشهر الماضي  وهو ما اعتبر آنذاك انجازا   غير مسبوق في تاريخ كرة القادم البولونية  التي تأسست جامعتها سنة 1919 وانضمت   الى الفيدرالية الدولية لكرة القادم سنة 1923. 

وسيصدر التصنيف الجديد للفيفا يوم 6 جويلية المقبل.  

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الفريق الوطني

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