وفاة 38 شخصا واصابة 1060 اخرين بجروح خلال اسبوع في حوادث مرور

06/06/2017 - 11:53

لقي 38 شخصا حتفهم واصيب 1060 اخرون بجروح في 1013 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من الـ 28 ماي الى 3 جوان الجاري سجلت على مستوى التراب الوطني حسب ما اورده هذا الثلاثاء بيان لمصالح مديرية الحماية المدنية.   

وتم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية البليدة بوفاة 3 أشخاص و جرح 43  آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية  على إثر 59 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 1234 تدخل سمحا بإخماد 889 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية ب 4055 تدخل في نفس الفترة لتغطية 3556 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

المصدر/واج

 

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