وفاة 38 شخصا واصابة 1060 اخرين بجروح خلال اسبوع في حوادث مرور

لقي 38 شخصا حتفهم واصيب 1060 اخرون بجروح في 1013 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من الـ 28 ماي الى 3 جوان الجاري سجلت على مستوى التراب الوطني حسب ما اورده هذا الثلاثاء بيان لمصالح مديرية الحماية المدنية.

وتم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية البليدة بوفاة 3 أشخاص و جرح 43 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 59 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 1234 تدخل سمحا بإخماد 889 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية ب 4055 تدخل في نفس الفترة لتغطية 3556 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

المصدر/واج