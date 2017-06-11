الداخلية تنصب ثلاث لجان وطنية مكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف 2017

قام وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي اليوم الأحد بتنصيب ثلاث لجان وطنية مكلفة بتحضير و متابعة موسم الاصطياف 2017 حسبما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.

و أوضح البيان أنه "في إطار التحضير لموسم الاصطياف 2017 و بغية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين قام وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي اليوم الأحد 11 يونيو 2017 بتنصيب ثلاث لجان وطنية".

و يتعلق الأمر باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و متابعة موسم الاصطياف و اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التموين بالطاقة الكهربائية و الماء الشروب و اللجنة الوطنية المكلفة ببعث النشاطات الرياضية و الثقافية خلال موسم الاصطياف.

و جرى التنصيب الرسمي للجان الثلاث يضيف ذات المصدر بمقر وزارة الداخلية بحضور إطارات من الوزارة و ممثلين عن القطاعات المعنية المتمثلة في الشباب و الرياضة و الثقافة و الموارد المائية و الطاقوية.