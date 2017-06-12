الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية يشرع هذا الاثنين في زيارة عمل للجزائر

يشرع هذا الأحد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لو دريان في زيارة عمل للجزائر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتندرج هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها عضو من الحكومة الفرنسية منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون في إطار علاقات التشاور التقليدية المنتظمة القائمة بين البلدين الذين تربطهما علاقات قوية ومتنوعة.

وسيقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بهذه المناسبة مع نظيره الفرنسي بتقييم لتقدم العديد من المشاريع والملفات المرتبطة بالتعاون الثنائي، كما سيقومان بدراسة معمقة للمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا وفي مالي وكذا المسائل المرتبطة بالأمن و مكافحة الإرهاب".

كما سيتطرق الوزيران إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة".