ميهوبي يزور الفنان هواري عوينات ويصف ترويج اشاعة موته باللاانسانية

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بعد زيارته للفنان هواري عوينات بالمستشفى العسكري بوهران أن حالته الصحية مستقرة مدينا تلك إشاعة موته التي روجت لها بعض الأوساط الإعلامية.

وأبدى ميهوبي في تصريح للاذاعة الجزائرية أسفه لتلك الشائعات حول وفاة الفنان واصفا اياها باللاخلاقية وبغير الانسانية مؤكدا استياءه ممن روج لها من الموتورين .

كما كشف ميهوبي عن زيارته ايضا الفنان الكبير بلاوي الهواري في بيته مضيفا أنه من الطبيعي ان يتعرض من هم في سن هؤلاء الفنان لبعض المتاعب الصحية والإرهاق .