بوعلام جبار للإذاعة:البنوك ملتزمة بصب 30مليار دينار قبل نهاية جوان لتسديد ديون مؤسسات البناء

أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و لمؤسسات المالية بوعلام جبار هذا الأحد أن تسديد الديون التي تقع على عاتق البنوك تجاه مؤسسات البناء سيكون قبل نهاية الشهر الجاري بدفع قرابة الـ30مليار دينار من أجل إعادة استكمال البرامج السكنية.

وأوضح المتحدث في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة التزام البنوك العمومية بتمويل البرامج السكنية على غرار برامج عدل والترقوي العمومي واعتبرها أولوية في دعم الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس سيتم -حسبه- تدارك التأخيرالمسجل في دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز والبناء قبل نهاية جوان الجاري ، فيما يستكمل تمويل باقي البرامج السكنية إلى غاية آخر السنة و البرامج المسجلة لعامي 2018و2019

وفي حديثه عن نقص السيولة رد بوعلام جبار أن البنوك تمنح قروضا بنسبة تفوق الـ70بالمئة لدعم الاستثمارات مؤكدا السعي للمضي في تمويل الاقتصاد وبلوغ نسبة نمو تقدر ب 17 بالمئة نهاية العام معربا في نفس الوقت عن تسجيل مؤشرات إيجابية للوتيرة الحالية التي وصفها بالمحترمة.

وشرح المتحدث في هذا الصدد التوجه القائم على تنويع منتوج الادخار وتطوير جمع الموارد المالية مرجعا أسباب نقص السيولة إلى انخفاض عائدات النفط والاستهلاك الكبير للقروض

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة