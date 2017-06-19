كرة السلة: المجمع البترولي يواجه اتحاد سطيف في النهائي (رجال)

سيواجه المجمع البترولي فريق اتحاد سطيف للعام الثاني على التوالي، في نهائي كأس الجزائر لكرة السلة (رجال) بعد فوزه سهرة الأحد إلى الاثنين بقاعة سي مصطفى (بومرداس) على نادي اسطاوالي بنتيجة (75-56) في الدور نصف النهائي للمنافسة.

و كان فريقا المجمع و الاتحاد قد التقيا في نهائي نسخة 2015-2016, و عاد فيه الفوز للبتروليين (67-63).

و خلال لقاء نصف النهائي الأول الذي جرى سهرة يوم السبت, حقق اتحاد سطيف إنجازا كبيرا بفوزه على شباب الدار البيضاء (64-62), لينشط مباراته النهائية الثانية على التوالي في هذه المنافسة الشعبية, علما و أن ممثل الهضاب العليا سبق له أن لعب في موسم 2014-2015, نهائي البطولة الوطنية و الذي خسره أيضا أمام المجمع البترولي.

وتعليقا على التأهل، أكد جيلالي كانون مساعد مدرب المجمع البترولي أن "فريق سطاوالي لعب كل حظوظه من أجل التأهل محاولا استغلال الإرهاق الذي نعاني منه بسبب كثرة المباريات، لكننا تمكنا من الإمساك بزمام المباراة في الربع الثالث والرابع".

وأَضاف:" سندخل النهائي ضد اتحاد سطيف لأن فريقنا لا يعرف ثقافة الهزيمة في النهائي فأنا شخصيا لعبت تسعة نهائيات فزت بها جميعها".

من جهته برر محمد يحي مدرب فريق سطاوالي الإقصاء بتوالي الإصابات على لاعبيه مؤخرا فضلا عن عدم تدرب ثلاثة لاعبين لأيام عديدة، معترفا بقوة المنافس.

يذكر أن المباراة النهائية للكأس برمجت في 5 جويلية القادم بالجزائر.