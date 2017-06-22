علماء ألمان يبتكرون "عقارا ثوريا" لخسارة الوزن

طور علماء من معهد أبحاث مرض السكري في ألمانيا "دي-زاد-دي" عقارا يساعد على تنظيم الشهية وخسارة الوزن عند الإنسان .

وقال العلماء في مقابلة مع مجلة "التقارير العلمية" "صنعنا بخاخا طبيا جديدا يحوي مواد يدخل في تركيبها هرمون الأنسولين الذي يساعد رذاذه على ضبط عملية الجوع عند الإنسان".

وقد قام العلماء باختباره على عدد من الأشخاص منهم من كان يعاني من السمنة الزائدة ويتناول كميات كبيرة من الطعام حيث طلبوا منهم استخدام البخاخ لمعرفة الطريقة التي يؤثر فيها الأنسولين على الجسم في حال استعماله بتلك الطريقة .

وتبين أثناء التجارب أن جرعة من الأنسولين وصلت إلى أدمغة المشاركين بعد استعمال البخاخ بنصف ساعة وبدأت بعد نصف ساعة أخرى بالتأثير على قرارات الدماغ التي تتعلق بالجوع .

وأوضحوا أن الاختبارات أظهرت أن الأنسولين ترك تأثيره الملحوظ على أدمغة المشاركين في التجارب وخصوصا عند الذين كانوا يعانون من السمنة الزائدة حيث عمل على تحسين أداء مناطق معينة في أدمغتهم تتحكم بآلية الإحساس بالجوع .

وأشار العلماء إلى أن الدواء الجديد لا يزال في مراحل اختباره الأولية ويحتاج إلى الكثير من الاختبارات الإضافية لمعرفة تأثيراته الدقيقة على الجسم.