أكثر من700 ألف مترشح يجتازون هذا الخميس مسابقة التوظيف لطوري التعليم المتوسط والثانوي

يجتاز هذا الخميس أكثر من 700 ألف مترشح من مشرفي التربية مقتصدين وأساتذة مسابقة التوظيف لسنة 2017 بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي.

وبلغ عدد مناصب الشغل المحددة أكثر من 14 ألف منصب من بينها 10 آلاف منصب خصص للأساتذة في الطورين المتوسط والابتدائي .

وقدر عدد المناصب في الطور المتوسط بـ5250 والثانوي بـ4759 منصب، مع إقصاء الطور الابتدائي الذي ستبقى الاستعانة فيه بالقوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقة توظيف 2016 قائمة إلى غاية برمجة مسابقة جديدة.

ويضاف إلى ذلك 4617 منصب إجمالي للإداريين، يشمل: المقتصدين 488 منصب، نائب مقتصد 667 منصب، مشرف تربية 2783 منصب، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي المهني 245 منصب، ملحق رئيسي بالمخبر 435 منصب.

هذا وسخرت وزارة التربية الوطنية كل الامكانات المادية والبشرية واتخذت كل التدابير اللازمة لإنجاح هذه المسابقة على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة في الـ3 جويلية الداخل على مستوى مديرية التربية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية