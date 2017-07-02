تبون يحل باديس ابابا لتمثيل الرئيس بوتفليقة في أشغال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي

حل الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء هذا الأحد بأديس ابابا لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال أشغال الدورة ال29 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية يومي الاثنين والثلاثاء.

وسيقود السيد تبون الوفد الجزائري خلال أشغال ندوة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الذين عينوا خلال قمتهم المنعقدة شهر يناير الفارط الرئيس بوتفليقة كمنسق للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وفي هذا الإطار سيقدم الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية ، مذكرة حول الإستراتيجية الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب من شأنها أن تشكل خارطة طريق لمجهودات المنظمة القارية في مجال مكافحة الإرهاب.

وإضافة إلى مناقشة الموضوع الرئيسي المتعلق ب"تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"ستتطرق قمة الاتحاد الأفريقي كذلك إلى"مجمل قضايا الاتحاد الإستراتيجية خاصة وضع السلم والأمن في أفريقيا وتجسيد أجندة 2063 وكذا إصلاح الاتحاد ومجلس الأمن، إضافة إلى منطقة التبادل الحر القارية".

وسيكون للوزير الأول في أول زيارة له خارج البلاد برنامج مكثف على هامش هذه الدورة، حيث سيجري محادثات مع رؤساء دول وحكومات البلدان الإفريقية ، فضلا عن مشاركته في مختلف الاجتماعات المندرجة في إطار قمة الاتحاد الإفريقي.

وسبق تنظيم قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية تنظيم الدورة ال34 للجنة الممثلين الدائمين وتبعتها الدورة ال31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وقاد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري في أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي.

الـمصدر: وكالة الأنباء الجزائرية