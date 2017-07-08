إعلان نتائج القرعة الاستثنائية للحج وسط تنظيم جيد وفرحة كبيرة في صفوف الفائزين

تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي خصص المئات من دفاتر الحج الإضافية شهدت مختلف ولايات الوطن اليوم عمليات القرعة،هذه المبادرة التي أدخلت الفرحة في نفوس من حالفهم الحظ في الظفر بدفتر الحج بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وقد مكنت هذه العملية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة 144 شخصا من الفوز بدفتر الحج الإضافي، وقد عبر بعض المواطنين ممن تمكنوا من الفوز بدفتر الحج عن"فرحتهم الكبيرة بهده العملية موجهين شكرهم لرئيس الجمهورية الذي أتاح لهم هذه الفرصة التي حققت لهم أحلامهم في في أداء الركن الخامس من الإسلام".

ومتابعة لهذه العملية أعلن مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر اغامير مصطفى"أن الولاية استفادت من 144 دفتر حج، فيما بلغ عدد المسجلين 1746الذين تتوفر فيهم الشروط وهي السن 70 سنة والمسجلين لأكثر من عشر مرات ".

ومباشرة بعد عملية القرعة سيشرع في تحديد القائمة الإضافية ويوضح اغامير مصطفى ثانية في هذا الخصوص"انه بعد الانتهاء من عملية 144 هناك قائمة إضافية تسير بمعدل العشر، والعشر هو 14دفتر حج، هذه العملية ستتم بمصالح الولاية وأي شخص لديه احتجاج يتفضل به ونحن سنجيبه في الحين".

وبولاية وهران شملت هذه العملية أكثر من 830 شخصا للتنافس على 70 دفتر حج ، وقد جرت عملية القرعة في ظروف عادية خلفت بعدها فرحة كبيرة في صفوف الحجاج الفائزين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه العملية التي حققت لهم أمنياتهم في أداء شريعة الحج كما توجهوا بالشكر لكافة القائمين على هذه المبادرة".

ومن جانبه مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران رابح ايت حسن"أكد بان هذه المبادرة ستتواصل إلى غاية موسم الحج المقبل للحجاج الذين لم يسعفهم الحظ خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة أن مبادرة رئيس الجمهورية تميزت بمنح أزيد من 1500 دفتر حج على المستوى الوطني للذين لم يسعفهم الحظ في أداء فريضة الحج وقد تجاوزوا السبعين من العمر أو شاركوا في عمليات القرعة على مدار عشر سنوات كاملة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية