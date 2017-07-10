17 غريقا في السدود منذ شهر جوان الماضي

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى أرزقي براقي أن 17 شخصا لقوا حتفهم غرقا في السدود منذ بداية شهر جوان الماضي، مشيرا إلى أن غالبية الضحايا شباب في مقتبل العمر.

وأوضح أن هذه الأرقام المخيفة –حسب وصفه- تأتي رغم الحملات التحسيسية التي قامت بها الوكالة حول مخاطر السباحة في السدود، مرجعا ذلك إلى رغبة هؤلاء الضحايا الهرب من حالة الحر التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الوكالة ستقوم خلال الأيام المقبلة بحملة تحسيسية أخرى بالشراكة مع الحماية المدنية بهدف التحسيس من مخاطر السباحة في هذه الأحواض، راجيا أن تستجيب العائلات لها وتساهم بتوعية أبنائها حول هذا الأمر.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى