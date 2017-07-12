دعوة المعنيين بعملية الحج الإسراع لدفع تكلفة الحج وشراء تذكرة السفر

12/07/2017 - 18:44

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية هذا الأربعاء في بيان لها المواطنين المعنيين بعملية الحج الى  التقرب من شبابيك بنك الجزائر لدفع تكلفة الحج وكذا وكالات شركة الخطوط الجوية  الجزائرية لشراء تذكرة السفر حيث حدد يوم الخميس 20 جويلية كأخر أجل لإتمام  هاتين العمليتين.

كما طلبت الوزارة المعنيين بعملية الحج إلى ضرورة الإسراع في إيداع ملفاتهم  المتكونة من شهادة الفوز في القرعة او دفتر الحج لسنة 2017 وجواز السفر  البيومتري لا تقل مدة سريانه عن ستة أشهر ابتداء من شهر أوت2017  وشهادة  الفحوصات الطبية الممنوحة من طرف اللجنة الطبية الولائية ونسخة عن وصل دفع  تكاليف الحج المسلمة من طرف بنك الجزائر ونسخة عن تذكرة السفر وثلاثة صور  شمسية ذات خلفية بيضاء.

و يتم إيداع الوثائق المطلوبة  -يضيف البيان- لدى مصالح الدائرة او المقاطعة   الإدارية التابعين لها في حينها لأجل إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بملء  دفاتر الحج والحصول على التأشيرة  نظرا لضيق المدة المتبقية لها.

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الجزائر, مجتمع

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