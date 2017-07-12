مقتل 13 شخصا وإصابة 21 آخرين خلال تفجيرات في شمال شرق نيجيريا

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون هذا الأربعاء خلال سلسلة تفجيرات استهدفت مدينة (مايدوغوري) في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت مصادر إعلامية عن مفوض الشرطة في ولاية"بورنو"النيجيرية داميان شوكوفي قوله أن"أربع تفجيرات انتحارية وقعت في مدينة (مايدوغوري) في شمال شرقي البلاد اليوم وأسفرت عن مقتل 13 شخصا، إلى جانب أربعة انتحاريين وإصابة 21 آخرين".

وأشار المصدر إلى أن"الانتحاريين فجروا أنفسهم في أربعة مناطق مختلفة بالمدينة التي شهدت أعنف الهجمات خلال تمرد جماعة(بوكو حرام)المستمر منذ 8 سنوات".

وتواجه نيجيريا منذ سنوات اضطرابات وعدم استقرار أمني بسبب نشاطات جماعة (بوكو حرام) المتطرفة التي سبق وأن نفذت وتبنت عدة أعمال دامية مماثلة راح ضحيتها آلاف الأشخاص.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن حوالي 800 ألف شخص لجأوا إلى (مايدوغوري) فرارا من النزاع بين الجيش النيجيري وجماعة (بوكو حرام) الذي أسفر عن مصرع أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 2.6 مليون منذ عام 2009.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية