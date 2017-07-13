تصــاعــد أزمـــة الكهـــربــاء فــي غـــزة بســبــب نفـــاد الـــوقــــود

أعلن مسؤول فلسطيني فجر الخميس أن الساعات القادمة ستشهد "تصاعدا" في أزمة التيار الكهربائي في مدن ومناطق قطاع غزة بسبب نفاد كمية الوقود المشغلة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء إن الكمية المتوفرة من الكهرباء حاليا هي 70 ميغاوات من الجانب الإسرائيلي وهي كمية لا تكفي لتزويد سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة بالكهرباء.

وأوضح ثابت أن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل على الأرجح صباح الخميس في حال لم يصل اليها الوقود سريعا مشيرا الى تأخر وصول السولار المستورد من الجانب المصري لمحطة الكهرباء بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

وتابع ثابت أن مولد الكهرباء "التربين" بمحطة التوليد هو الوحيد الذي يعمل والمتوقع أن يتوقف خلال الساعات القادمة.

وأضاف أنه اذا ما توقف المولد فإن ذلك يعني توزيع الكمية المستوردة من الجانب الاسرائيلي فقط وتقليص عدد ساعات إمداد السكان بالتيار الكهربائي إلى أدنى مستوى له منذ تفاقم الأزمة قي إبريل الماضي.

ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 ميغاوات فيما ما يتوفر 210 ميغاوات وتم توريد 120 منها من إسرائيل.

ولكن خفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فى يونيو الماضي إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج