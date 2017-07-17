5 قـتلى وجــريحــان فـي مجــزرة مــروريـة بآفلــو

لقي 5 أشخاص حتفهم و جرح اثنان في حصيلة أولية إثر حادث سير خطير وقع في وقت مبكر من صباح هذا الاثنين نتيجة اصطدام تم بين شاحنة تبريد ومركبة من نوع "جي. اس. ام"

يذكر أن المركبتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين مدينة أفلو و قلتة سيدي سعد بولاية الأغواط.

وفي هذا الصدد أفاد مراسل إذاعة الجزائر من الأغواط نورين عبد القادر أن الضحايا هم رجلين و امرأتين و طفلة ، و قد تدخلت مختلف المصالح و في مقدمتهم الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية اثر هذا الحادث الأليم ، و نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية بأفلو و تم التكفل بالجريحين.

1343 وفاة خلال 5 أشهر الأولى من 2017

إلى ذلك تتواصل اليوم الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور، و حسب إحصائيات المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق التي تم الكشف عنها أمس فقد بلغ عدد الوفيات 1343 حالة خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية.

كما كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أمس الأحد أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي سيتم استحداثها ستأخذ على عاتقها مهام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق و كذا المركز الوطني لرخصة السياقة بالنقاط التي ستدخل الخدمة أواخر السنة الجارية.

وفي هذا الصدد صرح أحمد نايت الحسين للقناة الإذاعية الأولى أن المندوبية للسلامة المرورية ستأخذ على عاتقها مهام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق و كذا المركز الوطني لرخص السياقة.

و أضاف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أن الهدف من هذا لجعل هيئة رائدة في مجال السلامة المرورية و كل المهام تنضوي تحت هيئة واحدة و هي المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.

و أكد المتحدث ذاته انه في أواخر سنة 2017 أو بداية 2018 سيشرع في تطبيق العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط.

المصدر: الإذاعة الجزائرية