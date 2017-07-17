الــشروع في تــوزيع 3280 وحدة سكنية "عدل" و"أل بي بي" بالمدينة الجديدة سيدي عبـدالله هــذا الإثنــين

يشرف وزير السكن و العمران والمدينة يوسف شرفة رفقة والي ولاية الجزائرعبد القادر زوخ هذا الاثنين على مراسم توزيع حصة 3280سكن بصيغتي الترقوي العمومي و البيع بالإيجار " عدل" في المدينة الجديدة سيدي عبدالله بالمقاطعة الادارية لزرالدة .

وفي تصريح خص به القناة الأولى أكد كمال ناصري المدير العام للسكن بالوزارة الوصية أن الحصة السكنية التي تضم 3280وحدة سكنية منها 1200سكن بصيغة الترقوي العمومي سيشرع في توزيعها بدءا من اليوم تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المجيد تبون .

توزيع حصص سكنية هامة بمختلف الصييغ في الـ 20 أوت المقبل

وكشف المسؤول ذاته أن حصصا سكنية هامة من مختلف الأنماط سيتم توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن في الـ 20أوت المقبل ،مضيفا أن الوزارة عمدت إلى اختيار تواريخ المناسبات الوطنية لجعلها عرسا للقطاع من خلال توزيع حصص سكنية متعددة الصيغ ضمن الاحتفالات المبرمجة لهذه الأعياد

وأوضح كمال ناصري أن المشاريع الكبرى للقطاع قد تم بعثها رسميا منذ عام 2013 و نحن اليوم بصدد جني ثمار المجهودات المبذولة.

وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد دشن السبت الفارط الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و قوامه 3.280 وحدة سكنية منها 2.080 وحدة بصيغة البيع بالايجار و 1.200 و حدة ذات طابع عمومي ترقوي كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز أزيد من 14000 وحدة سكنية بمدينة سيدي عبد الله

المصدر : الاذاعة الجزائرية