شــرفة : إنـجــاز 740 ألف سكن من أصل 1.6 مليون سكن مبرمجة لآفاق 2019

أكد وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة هذا الاثنين بالعاصمة أن البرنامج السكني المسطر من طرف الحكومة لآفاق 2019 يتضمن 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني أنجزت منها لغاية اليوم قرابة 740 ألف وحدة سكنية من مختلف الانماط.

و أوضح شرفة في تصريح للصحافة عقب مراسيم تسليم المفاتيح و العقود للمستفيدين من 3280 سكن بصيغتي البيع بالإيجار و العمومي الترقوي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة أن باقي السكنات من أصل 1 مليون و 600 الف سكن بمختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي سيتم إنجازها لغاية 2019 مبرزا انه سيتم توزيع هذه السكنات بصفة منتظمة على مستوى جميع ولايات الوطن.

و أبرز شرفة الأهمية الكبيرة التي يكتسيها السكن الريفي لتشجيع الاستثمارات الفلاحية في المناطق الريفية و شبه الريفية معلنا أن هذا النمط من السكنات" سيدعم من جديد".

من جهة أخرى أكد شرفة ان" قطاع السكن لا يعرف مشكل التمويل" وان "كل المستحقات قد سددت للمقاولين" مضيفا أنه يقوم بخرجات ميدانية للتأكد من تسديد الفواتير المتعلقة بالمقاولين مشيرا في ذات السياق أن جميع مستحقات المقاولين لشهري جوان وجويلية تم تسديدها للمقاولين مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل أي تراكم للديون المتعلقة بهذه المستحقات على مستوى الدواوين المكلفة بالسكن العمومي الايجاري و عدل

من جهة أخرى أعلن شرفة أنه سيتم توزيع عدد هائل من السكنات خلال ال20 أوت و أول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة

.و قال بخصوص برنامج سكنات عدل 2 أنه "تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت و قسنطينة و عنابة" مؤكدا ان "العملية

مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عدد "معتبر" من الوحدات السكنية بهذه الصيغة في بعض الولايات.

و أشار في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون يقدم تفاصيل عن عدد السكن التي ستوزع

أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد شرفة أنه "سيتم نهاية سنة 2017 غلق ملف عدل 1 نهائيا" و تحضير ملف عدل 2 و استدعاء كل المكتتبين.