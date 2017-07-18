الجــزائر عــاصمة لكـرة اليـد العالميــة (-21) ابتــداء من هـذا الثلاثــاء

ستتجه عيون محبي الكرة الصغيرة بداية من هذا الثلاثاء صوب الجزائر التي تحتضن الطبعة الـ21 من بطولة العالم لكرة اليد (فئة اقل من 21 سنة ذكور) و التي ينشطها 24 منتخبا منها الجزائر التي تتأهب للمشاركة في المونديال رقم 11 في تاريخها و تستمر المنافسات إلى غاية 30 جويلية الجاري .

و تسعى النخبة الوطنية لتسجيل انطلاقة قوية في أول لقاء ضد الفريق المغربي و الذي يكون مسبوقا بحفل الافتتاح بقاعة حرشة حسان انطلاقا من الساعة 20.00 مساء.

و ستكون الجزائر على مدار 12 يوما على موعد مع المهتمين بكرة اليد في البطولة العالمية لكرة اليد لأقل من 21 سنة حيث تعرف مشاركة 24 منتخبا موزعين على 4 مجموعات تضم كل واحد منها 6 منتخبات يتنافسون بقاعتي حرشة حسان و بالقاعة البيضاوية.

و تجمع قاعة حرشة حسان (المجموعة الثالثة و الرابعة) و القاعة البيضاوية (المجموعة الأولى و الثانية) حلة جديدة بمناسبة احتضانها مباريات مونديال 2017 حيث سيكون الدخول بالمجان للجماهير الراغبة في التنقل لمتابعة المنافسات.

وفي هذا الإطار أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي علي أن "الدولة الجزائرية سخرت كل الإمكانيات وفق المعايير الدولية ، و يأمل أن تكون هذه الدورة ناجحة."

من جهته قال مدرب المنتخب الوطني رابح غربي إن "البطولة العالمية تعطي صورة عن الجزائر، و الافتتاح يكون بمباراة تجمع بين المنتخبين الجزائري و المغربي، متمنيا أن يكون الفوز حليف المنتخب الوطني، و أشار غربي إلى أنه مع استمرار المباريات تدريجيا سيتحقق الهدف المسطر ."

للتذكير ينشط المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات اسلاندا، الأرجنتين، السعودية ، كرواتيا و المغرب هذا الأخير على لقاء مع الجزائر على الساعة 20.45 بقاعة حرشة حسان.

و أخرت لجنة التنظيم المباراة الافتتاحية بـ 45 دقيقة لإقامة حفل الافتتاح بقاعة حرشة الذي ينطلق على الساعة 30ر19 بعد لقاء أيسلندا-الأرجنتين المقرر على الساعة 00ر18.

قبل الافتتاح الرسمي تلعب صبيحة الثلاثاء مقابلتين بداية من الساعة العاشرة الأولى بالقاعة البيضاوية ضمن المجموعة الأولى (ألمانيا-المجر) و الأخرى بقاعة حرشة لحساب المجموعة الثالثة (اسبانيا-البرازيل) لإعطاء إشارة انطلاق العرس العالمي.

إلى ذلك فقد رشحت منتخبات كل من فرنسا، السويد و ألمانيا ضمن أكبر الفرق تتويجا باللقب، بينما يسعى المنتخب الجزائري لبلوغ الدور الثاني و تحسين مرتبته 20 المسجلة خلال المونديال الماضي بالبرازيل.

المصدر : الإذاعــة الجــزائريــة