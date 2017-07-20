ســهرات مهرجان جــميلـة تنـطلـق هذا الخميـس بمشاركة كوكبة من نجــوم العــرب

تنطلق بالمدينة الأثرية الرومانية كويكول، والمعروفة بمدينة جميلة شرق عاصمة سطيف، فعاليات الطبعة الثالثة عشرة من مهرجان جميلة العربي، ويعرف هذه السنة مشاركة دول عربية ممثلة بنجوم شباب فيما سيميز هذه الطبعة تفاعل الموسيقى الجزائرية بمختلف طبوعها.

وستحيي كوكبة من نجوم العرب الطبعة الثالثة عشرة لمهرجان جميلة العربي الذي ينطلق سهرة هذا الخميس 20 غاية 27 جويلية الجاري ، بالمدينة الأثرية "جميلة" بولاية سطيف، على رأسهم المطربة نجوى كرم، صابر الرباعي، وائل جسار، حسين الديك، محمد عساف، سعد رمضان.

ويفتتح المهرجان الفنان حسين الديك إلى جانب كل من فرقة ديوان عامر، و الشاب عراس، بينما يسدل ستاره نجم أراب أيدول محمد عساف يوم 27 جويلية مع الشاب أنور، الشيخ سلطان و ندى الريحان.

ويضم البرنامج أيضا مجموعة من الفنانين الجزائريين من بينهم الشاب بلال، عبد الله المناعي، حسين لصنامي، رابح عصمة، حسيبة عمروش، عبدو درياسة ،راضية منال، نورة قناوة ، سلمى كويرات ،سمير العاصمي ، صالح العلمي ، عقيل الصغير، فارس السطايفي، حكيم صالحي ، رضا سيكا وغيرهم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية