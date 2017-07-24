مجلس الأمن يعقد اجتماعا عاجلا هذا الاثنين حول الأوضاع في القدس

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا هذا الاثنين لمناقشة تصاعد أعمال العنف في القدس المحتلة.

وذكرت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر جويلية أن الاجتماع سيعقد خلف أبواب مغلقة.

ودعت كل من مصر وفرنسا والسويد أول امس السبت إلى عقد هذا الاجتماع .

ومن المقرر ان يصل المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات في وقت لاحق اليوم إلى المنطقة للمساهمة في حل أزمة المسجد الأقصى. وحسب مصادر امريكية فان صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنير الذي يشرف على المساعي الأمريكية لإيجاد حل للوضع المتأزم حول المسجد أجرى اتصالين ليلة أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس

الاحتلال الإسرائيلي يبعد المرابطين أمام أحد أبواب الأقصى



إلى ذلك قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذا الإثنين بإبعاد المرابطين أمام باب المجلس (أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى بالقدس) وكذا حراس الأقصى وطلبت منهم عدم التواجد في الطرقات المؤدية لأبواب

الأقصى.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال منعت دخول الجميع ما عدا سكان البلدة القديمة المتوجهين لبيوتهم فقط.

ويواصل المرابطون اعتصامهم وصلواتهم في أقرب نقطة للأقصى يتمكنون من الوصول لها لليوم ال(11) على التوالي، وتكررت المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بغرض فض اعتصامهم الرافض للإجراءات الأمنية الأخيرة التي قام بها الاحتلال من تركيب بوابات إلكترونية أو كاميرات ذكية.

ورفضت حركة فتح والأوقاف الإسلامية أي حلول وسط وأي نوع من أنواع التفتيش كالتفتيش اليدوي كبديل وشددت على ضرورة العودة إلى ما قبل فجر يوم 14 جويلية الجاري والدخول دون تفتيش.