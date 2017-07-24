اللجنة الوزارية للمتابعة لبلدان الأوبيب وخارجها تجتمع هذا الاثنين بروسيا وتعديلات منتظرة لتحقيق توازن سوق النفط

يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الاثنين بسانت بيترسبورغ الروسية في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لدول الاوبيب وخارجها ،و سيتم خلال هذا اللقاء بحث آفاق إتفاق دول الأوبيب والدول غير الاعضاء المتعلق بتقليص انتاج النفط تحسبا لإدخال تعديلات لتحقيق استقرار في سوق النفط.

وستقوم اللجنة الوزارية المشتركة لبلدان الأوبيب و خارجها خلال هذا الاجتماع بتحليل وضعية السوق العالمية ودراسة العرض و الطلب للخام و احتمال الخروج بتوصيات تعرض على القمة المقبلة لمنظمة الأوبيب المقررة هذه السنة

وقد التزمت منظمة الأوبيب و 11 بلدا آخرا منها روسيا منذ مطلع السنة بتقليص الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018قصد تخفيض فائض العرض الذي يؤثر على أسعار الذهب الاسود ،غير أن الملاحظين اعتبروا انه يتعين بالرغم من هذا الاتفاق إدخال بعض التعديلات بهدف تعزيز هذا المسعى

وينتظر أن توصي اللجنة المتكونة من ثلاثة بلدان أعضاء في الأوبيب (الجزائر و الكويت و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في الأوبيب (روسيا و عمان) بحد أقصى مشروط لإنتاج نيجيريا وليبيا اللتين تستفيدان الى حد الآن من معاملة استثنائية في مجال حصة الانتاج وذلك بعد تخطى انتاج ليبيا المليون برميل يوميا وتجاوز انتاج نيجيريا عتبة ال 1.6مليون برميل يوميا ،الأمر الذي يشكل ضغطا متزايدا على قرار خفض الانتاج

و كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح أن اجتماع سانت بيترسبورغ قد يعتمد مبادرات مختلفة مرتبطة باتفاق تخفيض الانتاج و ستكون القرارات التي ستتخذ خلال هذا الاجتماع مرهونة بالوضع الحالي للسوق

إرتفاع أسعار النفط تزامنا وانعقاد اجتماع سانت بيترزبورغ

هذا وارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد تراجعها بشكل كبير في جلسة التعاملات السابقة وبعد أن عززتها توقعات بأن الاجتماع المشترك الذي تعقده دول أوبك وأخرى من خارجها اليوم قد يعالج ارتفاع إنتاج نيجيريا وليبيا العضوين في أوبك والمعفيتين حتى الآن من حملة لخفض الإنتاج

وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر ب24 سنتا إلى 48.30 دولار للبرميل .