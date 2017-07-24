31 فيلما عربيا في سباق التنافس على جائزة الوهر الذهبي 2017

يتنافس 31عملا سينمائيا من 12 دولة عربية على جائزة الوهر الذهبي وذلك في الفئات الثلاثة المبرمجة في إطار الطبعة العاشرة من المهرجان الدولي لوهران للفيلم العربي الذي ستنطلق فعالياته هذا الثلاثاء , حسبما استفيد الاثنين لدى المنظمين

ويخوض 11 فيلما المنافسة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لمخرجين من مصر و العراق و سوريا و المغرب و تونس و الأردن و الجزائر التي تشارك بفلمين " في انتظار السنونوات " لكريم موساوي و " العشيق " لسي فوضيل عمار " إضافة إلى عمل ثالث مشترك بين تونس و الجزائر يحمل عنوان " أوغيستيس ابن دموعه" لمخرجه سيف سمير وفق برنامج هذه التظاهرة .

و يشرف على تقييم هذه الأعمال السينمائية لجنة من المختصين في الفن السابع يرأسها فريد بوغدير وتتشكل من الممثلة جمانة مراد و السيناريست و الباحث الجزائري عزوز بقاق و الممثلة كريستنا فلوتر و المخرج سعيد حامد .

وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة ستتبارى 10 أفلام من موريطانيا و المملكة العربية السعودية و المغرب و فلسطين و لبنان و البحرين و مصر و السودان والأردن و الجزائر التي تشارك بعمل واحد يحمل عنوان " وعدك " للمخرج محمد يارغي .

و يتابع هذه الأعمال لجنة تحكيم يديرها المخرج كريم طرايدية و ويشارك في عضويتها الممثلون مادلين طبر و داوود حسين وجولي نكولي و الناقدة علا الشافعي .

وفي فئة الأفلام الروائية الوثائقية تدخل المنافسة 10 أفلام من فلسطين و المغرب وتونس و مصر و لبنان و العراق و من الجزائر التي تشارك بثلاثة أعمال الأول " تحقيق في الجنة "لمرزاق علواش و الثاني "يوسف شاهين و الجزائر "للمخرج سليم أغار و "حزام" لحميد بن عمرة .

و تقيم هذه الأعمال السينمائية لجنة تتشكل من المخرج و الإعلامي الجزائري عبد القادر مام و الدكتورة و الباحثة فيكتوريا ميتشال و المخرج خودزاكولي مالياف و الناقد عبد الحق منطرش وذلك برئاسة المخرج ميشال خلفي .

للتذكير ستتواصل الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم العربي إلى غاية 31 جويلية الجاري وذلك بحضور ألمع نجوم السينما العربية و الجزائرية .