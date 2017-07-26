تكريم 8 أسماء سينمائية وثقافية لامعة في افتتاح الطبعة الـ10 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

تميز حفل افتتاح الطبعة العاشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي سهرة أمس الثلاثاء بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" الذي جرى بإشراف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بتكريم ثماني شخصيات لامعة على الساحة السينمائية والثقافية العربية.

وتم بالمناسبة تكريم الفنان والممثل الجزائري الكبير الراحل حسن الحسني (1916-1987) المعروف فنيا باسم "بوبقرة" ،وتم تكريم أيضا الفنانة والممثلة المصرية كريمة مختار (1934 2017) .

كما كرمت كل من الفنانة المسرحية نادية طالبي خلال هذه المناسبة والفنانة السورية رغدة المولودة في سنة 1957 بحلب والتي تعيش بمصر، إلى جانب تكريم الممثل الجزائري حسان بن زراري ابن عاصمة الشرق الجزائري "قسنطينة" .

وحظي بالتكريم ايضا كل من الكاتب الجزائري ابن منطقة القبائل الكبرى مولود معمري وكذا الناقد السينمائي الفلسطيني بشار إبراهيم.

هذا ويسعى المهرجان إلى افتكاك مزيد من الطموحات في أن يستمر خارج هذه الدورة مثما ابرزه محافظ المهرجان ابراهيم صديقي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى الذي اكد على تطلعهم إلى ان يكون مهرجان وهران موعدا هاما بشكل اكبر في السنوات القادمة.

ميهوبي:نعمل على وضع آليات جديدة لتطوير السينما الجزائرية

من جهته أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال كلمته الافتتاحية لمهرجان وهران الدولي للفليلم العريي عن التفكير في وضع اليات جديدة لتطوير السينما الجزائرية مشيرا إلى أن " الشارع الجزائري على غرار الشارع العربي يتوق إلى سينما متجددة تعالج انشغالاته بصيغ متجددة وبرؤى متنوعة".

وأبدى اميهوبي استعداد قطاعه لاستقبال مشاريع سينمائية ذات جودة وتطرح مواضيع هامة للمشاهد ،مشيرا في هذا الجانب إلى نوعية الدعم المادي والمعنوي الذي تحظى به السينما الجزائرية والثقافة على وجه العموم من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب الإرادة القوية التي توليها الحكومة لتطوير الفن السابع في الجزائر.

ودعا وزير الثقافة إلى انجاز أعمال سينمائية عربية مشتركة مبرزا بقوله " إن قضايانا متشابهة وهمومنا واحدة لذا علينا أن نجسد ذلك من خلال أعمال سينمائية مشتركة نعمل من خلالها على تطوير السينما العربية عالميا".

للإشارة تتواصل فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي التي تشارك فيها عدة دول عربية إلى غاية الـ 31 جويلية الجاري.

المصدر:الإذاعة الجزائرية +وكالة الأنباء الجزائرية