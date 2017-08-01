يونيسف: 5.4 مليون طفل غير قادرون على العودة لمدارسهم في اليمن

01/08/2017 - 10:41

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"أمس الاثنين أن 5.4 مليون طفل لا يستطيعون العودة إلى مدارسهم في اليمن.

وذكر بيان للمنظمة أنه ومع اقتراب العام الدراسي الجديد فان 4.5 مليون طفل في اليمن قد لا يتمكنون من العودة لمدارسهم. وأوضحت أن عدم تمكن الطلاب من العودة للمدارس هو بسبب عدم صرف رواتب المعلمين منذ قرابة عام كامل.

وأضافت المنظمة " لابد من صرف رواتب المعلمين والمعلمات وباقي موظفي القطاع العام فورا ". وتوقفت عملية صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن منذ أوت 2016.

وتشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ مارس 2015 في عدد من محافظات البلاد  تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية وكافة مناحي الحياة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد اصدر قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل ما يقرب من عام الا ان البنك لم يتمكن من صرف مرتبات الموظفين.

 

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