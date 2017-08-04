كشف مخبأين للإرهابيين يحويان 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة بالمدية

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس بالمدية، مخبأين للإرهابيين يحويان 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه"في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 3 أوت 2017 بالمدية(الناحية العسكرية الأولى)، مخبأين للإرهابيين يحويان 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة 12 هاتف نقال مجهز للتفجير".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة،"أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القطاع العسكري لبشار (الناحية العسكرية الثالثة) 3 تجار مخدرات بحوزتهم 3 كيلوغرام من الكيف المعالج".

وبكل إيليزي وإن أمناس (الناحية العسكرية الرابعة)،"ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود 3 بنادق صيد وكمية من الذخيرة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع، إحداهما كانت محملة بألعاب نارية ، فيما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت (الناحية العسكرية الثانية)".

من جهة أخرى"أحبطت وحدات حرس الحدود والدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف وخنشلة (الناحية العسكرية الخامسة) محاولات تهريب أزيد من 22434 لتر من الوقود".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية