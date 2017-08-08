مساهل يسلم رسالة من الرئيس بوتفليقة الى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بعمان من قبل نائب الملك الأمير فيصل بن الحسين الذي يتولى مهام الملك الغائب عن البلاد حيث سلم له "رسالة صداقة و تقدير" وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين،حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح المصدر ذاته أن الأمير فيصل كلف السيد مساهل" بنقل التحيات الأخوية و مشاعر الإحترام و التقدير للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس بوتفليقة مرفوقة بتمنياته للشعب الجزائري بالمزيد من الرقي".

كما أعرب عن "ارتياحه لنوعية العلاقات القائمة بين البلدين مؤكدا ضرورة استغلال كل الفرص التي توفرها سوقي البلدين من أجل تطوير و تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربط الجزائر و الأردن".

وأضاف المصدر نفسه أن المسؤولين تطرقا خلال هذا اللقاء إلى الأزمات و النزاعات التي تشهدها المنطقة وكذا التحديات الرئيسية التي يواجها العالم العربي".

وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية الأردني أيمن صفادي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج