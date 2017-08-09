هلاك شقيقين في حريق مهول بغابة بوسحابة بسكيكدة

تسبب حريق مهول نشب أمس الثلاثاء، بغابة بوسحابة بولاية سكيكدة، في وفاة شخصين من عائلة واحدة و إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد الرائد سعيد مغوش المدير الولائي للحماية المدنية لولاية سكيكدة، تسجيل وفاة شقيقين اثر محاولتهما لإنقاذ ماشيتهما من الإسطبل، حيث تمكنت منهما النيران ما تسبب في إصابتهما بجروح وحروق خطيرة، لم تفلح معها محاولات إنقاذهما من خلال الإسراع في تحويلهما إلى مستشفى تمالوس.

و في سياق متصل، طمأن المدير الولائي للحماية المدنية الرائد سعيد مغوش سكان منطقة عين قشرة بأنه تم إخماد الحريق نهائيا صبيحة هذا الأربعاء، مشيرا إلى تجنيد كل الوسائل المادية و البشرية للسيطرة على الحريق.

المصدر: الإذاعة الجزائرية