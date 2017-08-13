إن الشبكات الاجتماعية فيس بوك و تويتر و إنستاغرام وغيرها يُمكن أن تمنحنا المتعة والفائدة من خلال المنشورات والصور والفيديوهات وغيرها من المحتويات.

لكن الاستخدام المفرط لهذه الشبكات إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة قد تجعل أصدقائك ومتابعيك ينفرون من حسابك.

لذلك إليك 7 أشياء يجب عليك التوقف عن فعلها على الشبكات الاجتماعية حتى لا تفقد أصدقائك ومتابعيك:

نشر الكثير من الصور الخاصة

لا يوجد ما يمنع من نشر الصور الشخصية على بعض الشبكات الاجتماعية من حين لآخر، لكن بعض الشبكات مثل تويتر و فيس بوك لم تؤسس لكي يتم نشر الصور الشخصية عليها فقط بل أيضا لتشارك آرائك أو أفكارك أو أي محتويات أخرى تراها مفيدة

بينما شبكة إنستاغرام مثلاً فهي شبكة خاصة بنشر الصور في الأساس، ويُمكنك هناك نشر الصور كما يحلو لك لكن من المهم أيضاً ألا تزعج المتابعين بنشر الكثير من الصور، أضف إلى ذلك أهمية انتقاء الصور التي تجعل حسابك يبدو مهنياً وودوداً للآخرين، وذلك بتجنب نشر الصور الخاصة جداً.

استخدام حساب وهمي

لغاية الآن لا يزال الكثير من المستخدمين يعتمدون على إنشاء حسابات بأسماء وهمية على الشبكات الاجتماعية ، ومن ثم إرسال طلبات الشبكات لأصدقائهم.

لكن لا تتفاجأ إن تجاهل أصدقائك قبول هذه الطلبات حتى بعد إخبارهم بهويتك الحقيقية عبر الرسائل أو في الحياة الواقعية، فهناك بعض الأشخاص لا يفضلون وجود حسابات بأسماء وهمية لديهم.

إرسال دعوات الألعاب

هل تريد الوصفة السريعة للحصول على حظر من أصدقائك في فيس بوك؟ ، أرسل لهم الكثير من دعوات الألعاب وسوف تحصل على ذلك.

لذا من الأفضل الابتعاد عن إرسال دعوات الألعاب إلى أصدقائك على الشبكات الاجتماعية، إن كنت ترغب بممارسة لعبة ما على الشبكات الاجتماعية فلا بأس في ذلك لكن دون أن تزعج الآخرين بكثرة الدعوات

الاهتمام بها كثيراً

لا تدع ما ينشره الآخرون يؤثر على مزاجك أو مواقفك تجاههم، فالاهتمام المفرط بما ينشر الناس على هذه الشبكات ومتابعة كل صغيرة وكبيرة قد يدخلك في الكثير من الصدامات مع الأصدقاء والمتابعين، وأنت في غنى عنها .

إذا كان هناك صديق أو شخص تزعجك منشوراته فيمكنك بسهولة إلغاء متابعته وعدم رؤية ما ينشره، أو حتى إلغاء صداقته أو حظره.

لديك في حياتك أشياء أكثر أهمية للتفكير حولها، وأهم بكثير من شخص تزعجك منشوراته أو سلوكه على هذه الشبكات.

نفس الأمر ينطبق على الأشخاص الذين قد يختلفون معك أو ينتقدونك في الردود، كن هادئاً وناضجاً وتعامل مع الأمر ببساطة ولا تشغل بالك كثيراً في مثل الأشياء

استخدام الكثير من الأوسمة

استخدام الأوسمة "هاشتاق"على الشبكات الاجتماعية يُعد من العوامل الأساسية للوصول للمزيد من الجمهور المهتم بمحتوى منشوراتك

لكن هذا لا يعني مشاركة منشورات مليئة بالأوسمة في كل مرة، فهذه الممارسة من شأنها إزعاج الأصدقاء أو المتابعين لك على الشبكات الاجتماعية

الشكوى المستمرة

تستيقظ في الصباح لتطالع بعض المنشورات الجديدة على الشبكات الاجتماعية، لترى منشورات من صديقك الذي لا يكف عن الشكوى سواءً حول الحياة المهنية أو الشخصية

على الأرجح أنك ستدخل في مزاج سيء، ومن ثم تقوم بإلغاء متابعته نهائياً وتنتقل لمشاهدة بعض المحتويات المنعشة والجميلة في الصباح

لذا تجنب الشكوى على حساباتك الاجتماعية والتي لن تجلب من ورائها سوى نشر السلبية بين أصدقائك ومتابعيك

إنشاء الكثير من الحسابات

ليس ذنب أصدقائك إطلاقاً أن تقوم بنسيان كلمة مرور حسابك على هذه الشبكة الاجتماعية أو تلك، ومن ثم تقوم بإنشاء حساب جديد وإرسال طلب صداقة جديد لهم

يُمكن أن يحدث ذلك مرة واحدة لا بأس بسبب حدوث مشكلة أمنية أو خلافه، لكن أن تتكرر هذه الممارسة كل فترة فهذا يعني أنك تسبب الإزعاج لأصدقائك وعلى الأغلب أنهم لن يتقبلوا ذلك منك .