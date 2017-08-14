مونديال كرة اليد أقل من 19 سنة : الجــزائـر تنهـي دورة جورجيا بأربع هزائــم وفــوز يتـيم

أقصي المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد لأقل من 19 سنة (ذكور) الاثنين من البطولة العالمية لهذه الفئة الجارية من 8 إلى 20 أوت بالعاصمة الجورجية تبيليسي, عقب انهزامه أمام نظيره الياباني 29-21 (الشوط الأول 17-10) ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية.

ورغم احتلاله مؤقتا للمرتبة الرابعة برصيد نقطتين, فإن المنتخب الوطني لن يتمكن من الحفاظ على هذا المركز العائد سواء ل جورجيا (المرتبة الخامسة بنقطتين) أو الشيلي (المرتبة السادسة ب صفر نقطة) و اللذان سيتقابلان لاحقا لحساب الجولة الأخيرة. ومهما كانت نتيجة هذا اللقاء, فإن الجزائر لن تضمن رسميا تأشيرة الدور الثاني.

بالإضافة إلى خسارة اليوم, فإن ''الخضر'' قد انهزموا أيضا في الدور الأول أمام كل من جورجيا (28-24), ألمانيا (37-19) و إيسلندا (37-27) مقابل فوز واحد أمام الشيلي (33-32).

المصدر : الإذاعة الجزائرية