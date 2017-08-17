رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة

17/08/2017 - 10:44

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس بتعيين أعضاء الحكومة حسب بيان لرئاسة الجمهورية  هذا نصه الكامل .

"طبقا  للمادة 93 من الدستور و بعد استشارة الوزير الأول عين فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس أعضاء الحكومة فيما يلي قائمتها : 

 الوزير الأول : أحمد أويحيى 

نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح.

وزير الشؤون الخارجية : عبد القادر مساهل. 

وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية : نور الدين بدوي.

وزير العدل حافظ الاختام : الطيب لوح.

وزير المالية : عبد الرحمان راوية. 

وزير الطاقة : مصطفى قيتوني . 

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني. 

وزير الشؤون الدينية و الأوقاف : محمد عيسى. 

وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت. 

وزير التعليم العالي و البحث العلمي : الطاهر حجار. 

وزير التكوين و التعليم  المهنيين : محمد مباركي. 

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي. 

وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى 

إيمان فرعون. 

وزير الشباب و الرياضة : الهادي ولد علي . 

وزير التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة : غانية الدالية. 

وزير الصناعة و المناجم : يوسف يوسفي. 

وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري : عبد القادر بوعزقي. 

 وزير السكن و العمران و المدينة : عبد الوحيد تمار. 

وزير التجارة : محمد  بن مرادي. 

وزير الاتصال : جمال كعوان. 

وزير الأشغال العمومية و النقل : عبد الغاني زعلان. 

وزير الموارد المائية : حسين نسيب. 

وزير السياحة و الصناعة التقليدية : حسان مرموري

وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : البروفيسور  مختار حسبلاوي. 

وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي :  مراد زمالي. 

وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة. 

 وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي. 

هذا وطبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين اليوم أحمد نوي وزير وأمين عام للحكومة.

                 

 

 

 

 

 

 

 

أوسمة:

الجزائر, سياسة

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