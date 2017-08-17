رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس بتعيين أعضاء الحكومة حسب بيان لرئاسة الجمهورية هذا نصه الكامل .
"طبقا للمادة 93 من الدستور و بعد استشارة الوزير الأول عين فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس أعضاء الحكومة فيما يلي قائمتها :
الوزير الأول : أحمد أويحيى
نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح.
وزير الشؤون الخارجية : عبد القادر مساهل.
وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية : نور الدين بدوي.
وزير العدل حافظ الاختام : الطيب لوح.
وزير المالية : عبد الرحمان راوية.
وزير الطاقة : مصطفى قيتوني .
وزير المجاهدين : الطيب زيتوني.
وزير الشؤون الدينية و الأوقاف : محمد عيسى.
وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت.
وزير التعليم العالي و البحث العلمي : الطاهر حجار.
وزير التكوين و التعليم المهنيين : محمد مباركي.
وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي.
وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى
إيمان فرعون.
وزير الشباب و الرياضة : الهادي ولد علي .
وزير التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة : غانية الدالية.
وزير الصناعة و المناجم : يوسف يوسفي.
وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : عبد القادر بوعزقي.
وزير السكن و العمران و المدينة : عبد الوحيد تمار.
وزير التجارة : محمد بن مرادي.
وزير الاتصال : جمال كعوان.
وزير الأشغال العمومية و النقل : عبد الغاني زعلان.
وزير الموارد المائية : حسين نسيب.
وزير السياحة و الصناعة التقليدية : حسان مرموري
وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : البروفيسور مختار حسبلاوي.
وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي : مراد زمالي.
وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة.
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي.
هذا وطبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين اليوم أحمد نوي وزير وأمين عام للحكومة.