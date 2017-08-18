الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي ضد الأبرياء ببرشلونة

أعربت الجزائر عن "إدانتها الشديدة" للاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأبرياء ببرشلونة الاسبانية حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

و قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الاعتداء المميت الذي استهدف أبرياء ببرشلونة هو عمل إرهابي مقيت ندينه بشدة".

و أضاف بن علي شريف "إذ نعبر عن تأثرنا العميق أمام هذا الاعتداء الشنيع الذي اقترف ببرودة دم، فإننا نتقدم بتعازينا لعائلات الضحايا و نؤكد تعاطفنا و تضامننا مع عائلات المصابين و كذا مع الحكومة و الشعب الاسبانيين الصديقين".

و خلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول أنه أمام هذا الاعتداء فإن "كافة المجتمع الدولي مدعو إلى تكثيف الجهود لإلحاق الهزيمة بالإرهاب الذي يهدد استقرار البلدان وراحة الشعوب".

ميزاب للإذاعة : تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الظاهرة الإرهابية

و في هذا الشأن أكد المحلل و الخبير في المجال الأمني و الإستراتيجي الأستاذ أحمد ميزاب أن الجزائر تدعو دوما إلى تكاثف و تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الظاهرة الإرهابية في إطار إستراتيجية واضحة.

و قال الأستاذ ميزاب للقناة الإذاعية الأولى إن "إمكانية التصدي إلى مثل هذه العمليات يستوجب بالضرورة البحث عن الآليات الأنجع، وأنه على أوروبا بأكملها و ليست اسبانيا فقط ، أن تتجه نحو تبني خيارات جديدة تشمل عدة زوايا في إطار التنسيق و البحث عن إستراتيجية متكاملة."

و أضاف المحلل و الخبير في المجال الأمني و الإستراتيجي أن "الجزائر تعبر في بيان الخارجية عن موقفها في محاربة التطرف العنيف و محاربة الإرهاب وفق إستراتيجية ذات قواعد صحيحة مبنية على آليات محددة، و يعتقد الدكتور ميزاب أنه بإمكان أوروبا محاربة الظاهرة و ذلك باقتلاع جذور القواعد الخلفية لهذه التنظيمات."

المصدر: الإذاعة الجزائرية