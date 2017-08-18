إصابة ثلاثة رعايا جزائريين في اعتداء برشلونة والخارجية تشكل خلية أزمة

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف هذا الجمعة، ان ثلاثة رعايا جزائريين كانوا في زيارة لإسبانيا قد أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع بعد ظهر امس الخميس في مدينة برشلونة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "حسب المعلومات التي قدمتها السلطات الإسبانية المختصة فإن ثلاث رعايا جزائريين قد أصيبوا خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع بعد ظهر يوم 17 أةت 2017 في مدينة برشلونة وهم تحت الملاحظة الطبية وحالتهم الصحية مستقرة و سيغادرون المستشفى عن قريب"، مضيفا انه "تم إعلام عائلاتهم من طرف مصالح القنصلية العامة الجزائرية

ببرشلونة".

واكد بن علي الشريف ان "السفيرة الجزائريةي التي تتابع الوضع عن كثبي قد تلقت أمرا بزيارة الضحايا في المستشفى و تنسيق عمل المصالح القنصلية و كذالمتابعة تطور الوضع مع السلطات الإسبانية المختصة".

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون أنه تم تفعيل خلية الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية "فوريا" على اثر الاعتداء الارهابي ببرشلونة، مضيفا أنها على اتصال دائم مع مصالح قنصليتنا العامة ببرشلونة التي تتابع بالتنسيق مع سفارة الجزائر بمدريد والسلطات الاسبانية المختصة تطورات الوضع بعد هذا الاعتداء"

وأبرز المتحدث ذاته أن رقم الاتصال بخلية الأزمة هو 021.50.45.00.

وفي غضون ذلك أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أطلقت الرصاص على 5 إرهابيين وأردتهم قتلى في هجوم دهس ثان بسيارة وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة في مدينة "كامبريلس" في أعقاب هجوم الدهس الإرهابي بمدينة "برشلونة" الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة العشراتي حسب مصادر إعلامية.

قالت الشرطة الاسبانية أن "خمسة ارهابيين يقودون سيارة قاموا بدهس حشد من الناس في مدينة "كامبريلس"ي مشيرة إلى ان الهجوم اسفر عن إصابة 7 اشخاص بينهم ضابط شرطة".

وأعلنت الشرطةي أنها قتلت 5 إرهابيين على صلة بهجوم برشلونة الذي وقع أمس الخميسي مؤكدة أن الوضع في مدينة كامبريلس -التي تقع على بعد 110 كم جنوب غرب برشلونة - بات تحت السيطرةي بعد أن شهدت وقوع هجوم دهس ثان بسيارة.

ومن جانبها قالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إن 7 أشخاص من بينهم ضابط شرطة أصيبوا بعدما دهست سيارة حشدا من الناس في مدينة "كامبريلس"ي وأضافت أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن سيارة المهاجمين انقلبت وعقب خروج المهاجمين منها أطلقت الشرطة النار عليهم

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج