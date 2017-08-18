اعتداء برشلونة : مسجد باريس الكبير يعرب عن تنديده بالعمل الإرهابي الشنيع

أعرب مسجد باريس الكبير اليوم الجمعة عن تنديده بالعمل الإرهابي الشنيع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا و جرح مائة آخرين مساء أمس الخميس ببرشلونة (اسبانيا)ي كما أدان موجة الحقد التي تتبناها شرذمة من العدميين.

و كتب عميد مسجد باريس الكبير دليل أبو بكر في بيان له انه بعد لندن و باريس و مدن أخرى ضربت الهمجية هذه المرة ببرشلونة. إن مسجد باريس الكبير يدين بشدة هذا العنف الأعمى الذي يعتدي دائما على ما يرمز إلى التسامح و العيش المشترك.

و أضاف السيد دليل أبو بكر أن هذا العمل الإرهابي الشنيع يجب أن يقوي من عزيمة أولئك الذين يحاربون الظلامية و التطرفي على القضاء على البذور التي تغذي هذه الانحرافات.

كما أعرب عميد مسجد باريس الكبير عن غضبه من هذه الشرذمة من العدميين وعن مساندته للشعب الاسباني و لعائلات الضحايا مذكرا بأهمية الإبقاء على التضامن في مواجهة هذه الموجة من الحقد.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية